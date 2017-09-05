В Башкирии неизвестный расстрелял табун лошадей
По предварительной версии стреляли из пневматической винтовки.
По предварительной версии стреляли из пневматической винтовки.
Сегодня, 5 сентября, в Ишимбайском районе Башкирии около деревни Карайган неизвестный расстрелял табун лошадей. О происшествии сообщает телеканал «БСТ».
По предварительной версии неизвестный человек стрелял в лошадей на поле, рядом с оживленной дорогой. О хозяевах лошадей, также как и о владельце земли, на которой паслась скотина, ничего не известно.
По версии местных жителей в пасущихся на поле лошадей стреляли из пневматической винтовки.
В республиканском Управлении МВД пока не комментируют ситуацию.