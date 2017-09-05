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20:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии неизвестный расстрелял табун лошадей

По предварительной версии стреляли из пневматической винтовки.

Сегодня, 5 сентября, в Ишимбайском районе Башкирии около деревни Карайган неизвестный расстрелял табун лошадей. О происшествии сообщает телеканал «БСТ».

По предварительной версии неизвестный человек стрелял в лошадей на поле, рядом с оживленной дорогой. О хозяевах лошадей, также как и о владельце земли, на которой паслась скотина, ничего не известно.

По версии местных жителей в пасущихся на поле лошадей стреляли из пневматической винтовки.

В республиканском Управлении МВД пока не комментируют ситуацию.

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