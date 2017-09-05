Актриса Стелла Барановская полтора года боролась с лейкозом, но ей не верили. Она умерла, отказавшись от химиотерапии

Барановскую обвиняли в мошенничестве, а фотографии молодой, эффектной и очень худой девушки в инстаграме называли снимками красивой жизни. 4 сентября Стелла Барановская умерла от лейкоза.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:58.4726867335563% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYnKIz5gKI0/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Моя маленькая красивая Девочка! Которая так хотела Любви, и что бы её понимали... Хотела идти своим путём и встречать на нём поддержку! Которая столько боролась и отчаянно верила в чудо. А еще в людей...которые её подводили? Спасибо тебе за всё, чему ты меня научила!!!! Спасибо за Любовь, которую дала?????? Когда в сердце много, слова застревают в горле. Ругаю себя, что не успела последний раз сказать тебе, что я тебя Люблю?????? Но ты, ведь, знаешь, Крошечка?? Мы еще с тобой обязательно встретимся! До следующей жизни, моя милая девочка! Прости, что не смогла тебе дать всего, чего могла бы??? Хорошего тебе полёта, мой ангел?? @stella9s</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-04T08:08:40+00:00">Сен 4 2017 в 1:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Альтернативные методы лечения

В начале 2016 года Стелле Барановской, которая находилась тогда в США, диагностировали острый лимфобластный лейкоз и назначили курс химиотерапии. Однако девушка отказалась от него после семи сеансов из-за сильных болей во время лечения. Об этом она рассказала на телешоу «Прямой эфир» («Россия 1»), посвященном ее истории. В выпуске, озаглавленном «Мнимая болезнь или чудо исцеления? Актрису обвиняют в мошенничестве», собрались сторонники и противники как самой Барановской, так и различных методов лечения онкологических заболеваний — традиционных и «альтернативных».

«Если ты хочешь жить, то ты это вытерпишь», — сказала о химиотерапии одна из гостей передачи, писательница Дарья Донцова, которая также пережила борьбу с онкологическим заболеванием.

В то же время, по словам писательницы, она понимает, почему человек может отказаться от такого лечения: «Иногда кажется, что вытерпеть это просто невозможно».

Вместо химиотерапии Барановская решила попробовать нетрадиционные способы борьбы с болезнью, в том числе в клиниках Мексики и США, — и вела подробный дневник своего лечения в инстаграме. Все это время девушку поддерживали российские знаменитости — Анна Семенович, Анфиса Чехова, Лера Кудрявцева, Ксения Бородина. Именно они призывали собирать средства на лечение Барановской (сама она никогда не просила денег) и публиковали в соцсетях посты в ее поддержку.

По словам Стеллы Барановской, для нее собрали около 12 миллионов рублей; 100 тысяч долларов из них (то есть около 6 млн руб.) дал ее друг.

Мать Стеллы Барановской сказала, что поддерживала дочь в ее интуитивных решениях, поскольку сама часто принимает решения таким же образом. По ее словам, она более 20 лет придерживается принципов вегетарианства и вылечила свои «проблемы с грудью» самостоятельно, не прибегая к химиотерапии.

На собранные средства Стелла Барановская, в частности, прошла курс в американской клинике Hippocrates Health Institute, где предлагают программы по похудению, улучшению образа жизни и «Полный курс велнеса при раке». По информации «Прямого эфира», этот курс стоит 3470 долларов в неделю (около 200 тысяч рублей), а его главный метод — детоксикация, питание необработанными продуктами, зелеными соками и соком из ростков пшеницы. Также в программу входит посещение инфракрасной сауны, йога и медитация. Все это, как сказали специалисты клиники в комментарии «Прямому эфиру», «возвращает телу состояние мира и гармонии», поскольку «тело может само себя исцелять». На официальном сайте клиники указано, что это курс, который может быть включен в стандартную программу медицинского лечения для того, чтобы «увеличить шансы на выздоровление».

Кто выступал против Стеллы Барановской

Барановской в студии «Прямого эфира» оппонировала блогер Мадина Татраева, которая также боролась с онкологическим заболеванием. Татраева рассказала, что познакомилась с Барановской в соцсетях и поначалу поддерживала ее, но, увидев, что вместо химиотерапии та лечится инфракрасной сауной и солнечными ваннами, начала сомневаться в ее болезни и подлинности ее медицинских документов. Татраева основала паблик во «ВКонтакте» «Против лжи Стеллы Барановской», в описании которого говорится, что «болезнь Стеллы это фикция, а сама она шарлатанка». Автор сообщества утверждала, что Барановская стремилась обогатиться и прославиться, выдавая себя за онкобольную.

Многие пользователи соцсетей, узнав, как лечится Барановская и увидев фотографии девушки в инстаграме (сейчас он закрыт), тоже не поверили в ее диагноз. Например, на нескольких снимках очень худая девушка позирует на пляже и в тропическом саду во время лечения в США.

«Почему ей собирали деньги на лечение и она при этом отдыхала на морях?» — до сих пор пишут пользователи соцсетей.

Сама Барановская объясняла, что соцсети не отражают реальности и она, как и многие, просто старалась выглядеть наиболее привлекательно — например, не показывать себя с лысой головой или развившимся из-за болезни косоглазием.

Ее обвиняли не только в том, как она выглядит, но и в том, что по-настоящему больной человек не сможет каждый день публиковать посты в соцсетях.

Отдельная дискуссия разгорелась о том, должны ли больные предоставлять благотворителям отчет о потраченных средствах. Критики Барановской обращали внимание, что отсутствие прозрачности в ее случае не просто вызывает сомнения в искренности девушки, но и может оттолкнуть людей от дальнейшего участия в благотворительности. Однако так считали не все. «Если вы помогли, то не надо потом просить чеки», — сказала на «Прямом эфире» одна из защитниц Барановской, участница телешоу «Дом-2» Катя Жужа.

«Красивым людям тяжело быть несчастными»

«Стелла умерла какой-то мученической смертью… в диких болях и переживая за то, что ты, Макс Котин, даже в этой ситуации отвернулся от своего маленького сына. А еще она плакала из-за твоего поста, Мадина Татраева, о том, что она шарлатан», — написала 4 сентября в инстаграме певица и правозащитница Катя Гордон, помогавшая Барановской официально установить отцовство ребенка — у Барановской остался шестилетний сын. По словам Гордон, родственники Стеллы не поддерживали ее — и она не хотела, чтобы после ее смерти ребенок остался на попечении бабушки. «Именно поэтому Барановская просила как-то достучаться до отца ребенка», — сказала Гордон в комментарии «Комсомольской правде». Однако Гордон и Барановская не успели подать иск по установлению отцовства. «Красивым людям вообще тяжело быть несчастными — кто их пожалеет? Сама же виновата, очевидно. Еще и плюнут в спину», — добавила Гордон.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYm-G5nFM3n/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Стелла умерла какой-то мученической смертью... в диких болях и переживая за то, что ты Макс Котин, даже в этой ситуации отвернулся от своего маленького сына. А ещё она плакала из-за твоего поста Мадина Татраева о том, что она шарлатан... ей помогали друзья... и жила она в нищете... Артем денег дал квартиру снять, Анфиса, Зара помогали как могли... а вот и нет человека... есть ребёнок Даня с прочерком в графе отцовство... а дедушка с бабушкой , богатые светские люди и знать о нем не хотят... Чехов и Гоголь и Салтыков-Щедрин и Достоевский... - все они в этой истории. Больно, противно и обидно. Но мы постараемся не забывать и помогать. #ripStella @stella9s</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-04T06:23:33+00:00">Сен 3 2017 в 11:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После смерти Барановской Анфиса Чехова написала в инстаграме, что хотела переубедить подругу в выборе лечения, но приняла ее решение: «Временами хотелось трясти ее и кричать: “Ну послушай же меня!!! Я же знаю, как для тебя лучше!”, но я научилась стискивать зубы и затыкаться, потому что Любовь не связывает по рукам и ногам! Любовь дает возможность другому Человеку делать свой Выбор!» (орфография оригинала сохранена).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BYpj45mgRbk/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-05T06:32:10+00:00">Сен 4 2017 в 11:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В сообществе «Против лжи Стеллы Барановской» сейчас состоят 234 человека, а на его стене пользователи соцсети обвиняют основательницу сообщества Мадину Татраеву и ее сторонников в том, что они не поверили девушке и затравили ее. Сторонники и противники Барановской продолжают спорить, кто виноват в ее смерти — и как правильно говорить публично о борьбе с тяжелыми заболеваниями. «Я могу сказать лишь одно. Это был Стеллин выбор — лечиться нетрадиционным методом. Больше у меня никаких комментариев нет», — сказала телеканалу «Барс» блогер Мадина Татраева.