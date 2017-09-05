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20:26 (мск), источник: БЕЛТА

Фигуранты дела об ущербе «Беларуськалию» приговорены к срокам от 3 до 9 лет лишения свободы

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о причинении ущерба ОАО «Беларуськалий», сообщили БЕЛТА в Минском областном суде.

Источник: РИА "Новости"

Двое из них — бывшие директор и главный бухгалтер ОАО «Смолевичи-Сузон» признаны виновными в превышении служебных полномочий и злоупотреблении ими. Кроме того, первого признали виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, во внесении заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, а вторую — в пособничестве хищению путем злоупотребления служебными полномочиями.

Всех пятерых фигурантов, в том числе указанных выше, также признали виновными в незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере, совершенной организованной группой.

Бывшему директору ОАО «Смолевичи-Сузон» окончательно назначено 9 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и штрафом в размере Br23 тыс., бывшему главбуху — 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией всего имущества и штрафом в размере Br16,1 тыс. Их также лишат права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Что касается других причастных лиц, суд приговорил их к 3 и 5,5 годам лишения свободы. Мужчины будут отбывать наказание в колонии усиленного режима, женщина — в колонии общего режима.

По данным следствия, противоправные действия обвиняемых выразились в нецелевом использовании с 2010 по 2012 год более 28 т минеральных калийных удобрений, предназначенных для сельского хозяйства. Это повлекло тяжкие последствия в виде причинения ОАО «Беларуськалий» ущерба в особо крупном размере на сумму свыше Br850 тыс.

ЧУП «Смолевичи-Сузон» преступным путем напрямую реализовывало в Россию калийные удобрения. Учитывая, что весь объем удобрений предприятием закупался по декларированным ценам, установленным для сельхозорганизаций, в соответствии с действующим законодательством удобрения должны были реализовываться производителям сельскохозяйственной продукции Беларуси и использоваться для собственного потребления. При этом более 5 тыс. т было поставлено за пределы Беларуси — в Россию. Директор ЧУП «Смолевичи-Сузон» осуществлял преступную деятельность, объединившись с родным братом — директором ООО «Верасень-Сервис».

По бухгалтерскому учету, калийные удобрения были якобы проданы населению. Между тем физлица при проверке оказались вымышленными. Магазин предприятия, в котором якобы были проданы удобрения, на самом деле оказался продуктовым, и хлористый калий в него завозился только на бумаге.

Разница от продажи осела в карманах обвиняемых, которые приобрели дорогостоящие автомобили и недвижимость в Минске. Во время расследования были установлены также иные факты противоправной деятельности.

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