Прыжок за смертью: молдаванин погиб, спасая друга

Двое мигрантов из Молдовы решили помочь своему земляку почистить колодец систем водопроводных коммуникаций. Когда 34-летний мужчина находился на дне колодца и очищал его, начала поступать вода. Чтобы спасти товарища, в колодец прыгнул его 44-летний соотечественник. Но помочь он не смог, и вскоре помощь, чтобы выбраться из колодца, понадобилась уже обоим мужчинам.