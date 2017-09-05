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20:35 (мск), источник: Sputnik.md

Прыжок за смертью: молдаванин погиб, спасая друга

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Гражданин Молдовы 44 лет погиб в селе Ворсино Боровского района Калужской области России.

Источник: Sputnik.md

Трагедия произошла второго сентября.

Двое мигрантов из Молдовы решили помочь своему земляку почистить колодец систем водопроводных коммуникаций. Когда 34-летний мужчина находился на дне колодца и очищал его, начала поступать вода. Чтобы спасти товарища, в колодец прыгнул его 44-летний соотечественник. Но помочь он не смог, и вскоре помощь, чтобы выбраться из колодца, понадобилась уже обоим мужчинам.

На крики попавших в беду граждан Молдовы прибежал сосед по участку, нашел подмогу — пострадавших вытащили из колодца. Но 44-летнего мужчину спасти не удалось. Второй человек, к счастью, выжил, но в тяжелом состоянии был доставлен в районную больницу.

Следственный комитет по Калужской области проводит проверку.

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