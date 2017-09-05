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20:10 (мск), источник: Sputnik.by

Метеорологи назвали «Ирму» самым сильным ураганом в Атлантике

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Американские метеорологи назвали ураган «Ирма» самым сильным из наблюдавшихся в Атлантическом океане, сообщает Sputnik.

Во вторник метеорологи сообщили, что ураган, зародившийся в центральной части Атлантического океана к западу от Кабо-Верде, усилился до максимальной пятой категории. Максимальная постоянная скорость ветра в «Ирме» сейчас превышает 280 километров в час.

«Ирма» сильнейший ураган в Атлантическом океане за пределами Карибского моря и Мексиканского залива, — говорится в сообщении Национального центра США по предупреждению ураганов (NHC).

Согласно прогнозам метеорологов, ураган достигнет берегов Пуэрто-Рико вечером 6 сентября, а юга Флориды — к утру воскресенья. Власти уже объявили режим ЧП в связи с приближением урагана.

Кроме того, NHC сообщило о новом тропическом шторме в Атлантике, получившему имя «Хосе». Отмечается, что это десятый тропический шторм, сформировавшийся над Атлантикой в этом сезоне.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября.

Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.

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