В Атырау мужчина забил друга до смерти ножкой от стола
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области закончилось рассмотрение дела об убийстве, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области закончилось рассмотрение дела об убийстве, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки.
В ходе застолья между ними завязалась ссора. Потерпевший пролил на голову приятеля горячий чай и перевернул кухонный стол.
Разозлившись, подсудимый схватил сломанную ножку от стола с металлическим окончанием и нанес 115 ударов в голову и по всему телу потерпевшего.
В результате причиненных травм потерпевший скончался от кровоизлияния в мозг.
«Суд, признал Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей “Убийство” и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в учреждении
Приговор суда вступил в законную силу.