В Атырау мужчина забил друга до смерти ножкой от стола

Источник: Nur.kz

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки.

В ходе застолья между ними завязалась ссора. Потерпевший пролил на голову приятеля горячий чай и перевернул кухонный стол.

Разозлившись, подсудимый схватил сломанную ножку от стола с металлическим окончанием и нанес 115 ударов в голову и по всему телу потерпевшего.

В результате причиненных травм потерпевший скончался от кровоизлияния в мозг.

«Суд, признал Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей “Убийство” и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима)», — говорится в материалах дела.