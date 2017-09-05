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19:42 (мск), источник: Nur.kz

В Атырау мужчина забил друга до смерти ножкой от стола

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области закончилось рассмотрение дела об убийстве, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: Nur.kz

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки.

В ходе застолья между ними завязалась ссора. Потерпевший пролил на голову приятеля горячий чай и перевернул кухонный стол.

Разозлившись, подсудимый схватил сломанную ножку от стола с металлическим окончанием и нанес 115 ударов в голову и по всему телу потерпевшего.

В результате причиненных травм потерпевший скончался от кровоизлияния в мозг.

«Суд, признал Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей “Убийство” и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима)», — говорится в материалах дела.

Приговор суда вступил в законную силу.

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