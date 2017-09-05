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21:26 (мск), источник: Nur.kz

СМИ: Серик Ахметов выйдет на свободу уже 21 сентября

Экс-премьер-министр Казахстана Серик Ахметов выйдет на свободу уже 21 сентября. Бывший высокопоставленный чиновник из 10 лет успел отсидеть неполных два года, передает 31 канал.

Источник: Nur.kz

Сегодня в стенах колонии АК 159/18, где он отбывает свой срок, состоялось закрытое судебное заседание.

Корреспондент 31 канала сообщил, что пока официальных комментариев в суде не дают. Но ранее было известно, что Серик Ахметов просил заменить ему неотбытую часть наказания на ограничение свободы.

Напомним, бывший глава правительства страны был осужден на 10 лет лишения свободы за присвоение вверенного чужого имущества, незаконное участие в предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочиями.

Затем апелляционная инстанция смягчила приговор до 8 лет, а позже по амнистии срок сократили еще на 1 год и 7 месяцев. И вот сегодня суд удовлетворил иск Серика Ахметова и оставшуюся часть срока — 4 года и 26 дней — заменил на ограничение свободы.

По сути, бывший высокопоставленный чиновник выйдет на свободу. Но не сможет покинуть пределы страны и города, посещать увеселительные и питейные заведения. Ему придется отмечаться в полицейском участке.

До этого экс-премьер полностью возместил государству причиненный ущерб.

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