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23:10 (мск), источник: ТАСС

Более ста человек эвакуированы из ресторана «Уголек» в центре Москвы

В здании «произошло загорание жировых отложений в вытяжке», сообщили в МЧС.

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более ста человек эвакуированы из ресторана «Уголек» в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

«Информация о происшествии по адресу улица Большая Никитская, дом 12, строение 1 поступило в ГУ МЧС России по Москве. В 4-этажном здании, где на первом этаже расположен ресторан “Уголек”, произошло загорание жировых отложений в вытяжке. До прибытия пожарных и спасателей было эвакуировано порядка ста посетителей», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время пожарные проверяют систему вентиляции.

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