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5 сентября, источник: БЕЛТА

Зараженные фипронилом яйца обнаружены в 45 странах мира

Следы небезопасного для здоровья человека вещества фипронила обнаружены по меньшей мере в 45 государствах со всего мира.

Источник: БЕЛТА

Больше всего данной продукции в странах Евросоюза — пока только в Литве и Хорватии не найдены «больные» яйца.

Пестицид найден даже в продуктах, попавших в Африку, Азию, Канаду и на Ближний Восток.

После обнаружения пестицида в разных странах ЕС были закрыты сотни ферм, произведен массовый забой птицы. Тонны яиц и продуктов с ними были изъяты с полок магазинов и уничтожены.

По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения Витениса Андрюкайтиса, хотя прямой угрозы жизни и здоровью потребителей не было, последствия преступных деяний серьезно подорвали доверие потребителей. В рамках встречи министров сельского хозяйства ЕС было решено наладить более оперативный и полный обмен информацией с целью недопущения подобных инцидентов в дальнейшем.

Ранее бельгийские власти обвинили Нидерланды в замалчивании фактов о попадании фипронила на фермы. При этом в самой Бельгии сообщили в ЕС только спустя 14 дней после того, как были обнаружены первые зараженные яйца.

Проверки на европейских фермах продолжаются.

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