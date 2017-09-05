Зараженные фипронилом яйца обнаружены в 45 странах мира
Следы небезопасного для здоровья человека вещества фипронила обнаружены по меньшей мере в 45 государствах со всего мира.
Следы небезопасного для здоровья человека вещества фипронила обнаружены по меньшей мере в 45 государствах со всего мира.
Больше всего данной продукции в странах Евросоюза — пока только в Литве и Хорватии не найдены «больные» яйца.
Пестицид найден даже в продуктах, попавших в Африку, Азию, Канаду и на Ближний Восток.
После обнаружения пестицида в разных странах ЕС были закрыты сотни ферм, произведен массовый забой птицы. Тонны яиц и продуктов с ними были изъяты с полок магазинов и уничтожены.
По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения Витениса Андрюкайтиса, хотя прямой угрозы жизни и здоровью потребителей не было, последствия преступных деяний серьезно подорвали доверие потребителей. В рамках встречи министров сельского хозяйства ЕС было решено наладить более оперативный и полный обмен информацией с целью недопущения подобных инцидентов в дальнейшем.
Ранее бельгийские власти обвинили Нидерланды в замалчивании фактов о попадании фипронила на фермы. При этом в самой Бельгии сообщили в ЕС только спустя 14 дней после того, как были обнаружены первые зараженные яйца.
Проверки на европейских фермах продолжаются.