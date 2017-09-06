Роспотребнадзор предупредил о выдающих себя за его сотрудников мошенниках

В Роспотребнадзоре рассказали, что мошенники действуют на территории нескольких регионов. «Неизвестное лицо, представившись сотрудником Роспотребнадзора, неоднократно обращалось к гражданам с требованием оплатить услуги инкассации. Информация по данному факту направлена в соответствующие правоохранительные органы для принятия мер реагирования», — сообщили в ведомстве.
Роспотребнадзор предупредил граждан, что такие требования — обман и «носят мошеннический характер». «Специалисты Управления сбором финансовых средств не занимаются и не оказывают услуг инкассации гражданам и юридическим лицам», — подчеркнули в ведомстве.
В конце июня мошенники под видом уведомлений о штрафах ГИБДД с портала госуслуг организовали рассылку фишинговых писем. Ссылка на официальный портал в них была заменена хакерами на поддельный адрес. Число пострадавших от атаки точно не известно.