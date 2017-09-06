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04:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Война в духе гангстерских боевиков развернулась в поселке Солнечный Хабаровского края

Нелегальные пассажирские перевозчики пускают в ход любые меры, чтобы помешать официальному бизнесу.

Источник: Reuters

Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia

Криминальная обстановка сложилась в сфере автобусных пассажирских перевозок в Солнечном районе Хабаровского края. Между официальными компаниями-перевозчиками и «нелегалами» развернулась настоящая война в духе гангстерских боевиков — с угрозами, подкупом и перестрелками. Отчаявшиеся предприниматели пишут обращения во все инстанции вплоть до администрации президента, но пока что попытки урегулировать ситуацию правовыми методами ни к чему не привели, сообщает ИА AmurMedia.

«В поселке Солнечный на сегодняшний день существует сложная ситуация в сфере пассажирских автомобильных перевозок. Незаконное объединение граждан, осуществляющих пригородные автоперевозки пассажиров без официальной лицензии, противостоит предприятиям, работающим в этой сфере на законных основаниях. “Нелегалы” перехватывают пассажиров прямо у касс автовокзалов, уводят чуть ли не под руки граждан в свои микроавтобусы и незаконно собирают с них деньги за услуги. При этом, нелегалы не участвуют в проведении тендеров на распределение маршрутов, не участвуют в содержании автовокзалов, не платят налоги, кроме того, их транспортные средства не отвечают требованиям безопасности. В результате пиратской деятельности данных лиц ПАТП пос. Солнечный причиняется значительный материальный вред, что является также причиной приведения предприятия к банкротству, от чего страдает муниципальное транспортное сообщение, возникает сокращение рабочих мест, задержки и уменьшение зарплат жителям посёлка», — пишет в своем обращении на имя президента РФ координатор местного отделения партии ЛДПР Алексей Якушев.

По словам самих перевозчиков, противостояние приобретает криминальный характер — предпринимателям, работающим в этой сфере официально, регулярно поступают угрозы. Водители опасаются за безопасность пассажиров и за свою жизнь, и небезосновательно — автобус одного из бизнесменов был обстрелян неизвестными из огнестрельного оружия прямо во время рейса.

«Я официально занимался перевозками в поселке Солнечный, возил пассажиров на больших автобусах, и о деятельности нелегалов знаю не по наслышке — я сам лично неоднократно отгонял их от касс автовокзала, — рассказывает директор ООО “АвтоТур” Владимир Ленский. — При этом нелегалы мне прямо заявляли, что подчиняться закону они не будут, что у них якобы имеется “крутой бригадир, бывший ФСБ-шник за которым стоит много серьезных людей, с помощью которых можно решить любые проблемы”. После мне неоднократно били стекла в автобусах, а однажды во время рейса, когда автобус шел по лесной дороге, его обстреляли их оружия какие-то неизвестные. Я, конечно же, написал заявление в полицию, но никого не нашли».

Как заявляют предприниматели, они обращались в районную администрацию с просьбой навести порядок в этой отрасли, и на основании постановления главы района даже были созданы комплексные бригады для борьбы с нелегалами, но какого-либо существенного эффекта эти действия не дали.

«Проблема как была, так и остается. И я не понимаю, почему официальными властями и правоохранительными органами не предпринимаются действенные меры по наведению порядка, — продолжает Владимир Ленский. — Деятельность нелегалов наносит не только экономический урон бюджету района, она потенциально опасна для людей».

Аналогичного мнения придерживается и предприниматель Андрей Соломин, который возит пассажиров из Солнечного до Комсомольска-на-Амуре и обратно.

«Нелегалы не имеют карт маршрута, в их автобусах не установлены тахографы и оборудование ГЛОНАСС. Нелегалы заполонили автовокзалы и постоянно конфликтуют с водителями, работающими по закону. Когда уже власти наведут здесь порядок?» — спрашивает Андрей Соломин.

Обращение предпринимателей, занимающихся автобусными перевозками, было направлено и в министерство промышленности и транспорта Хабаровского края. Там пообещали разобраться и выработать меры для борьбы с нелегалами.

«В настоящее время проведено совещание с представителями контрольных и надзорных органов, на котором выработан механизм привлечения нелегальных перевозчиков к административной ответственности, ведется согласование графика проведения проверок», — говорится в письме за подписью заместителя министра — начальника управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта. А. Кондуба.

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