Война в духе гангстерских боевиков развернулась в поселке Солнечный Хабаровского края
Нелегальные пассажирские перевозчики пускают в ход любые меры, чтобы помешать официальному бизнесу.
Нелегальные пассажирские перевозчики пускают в ход любые меры, чтобы помешать официальному бизнесу.
Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia
Криминальная обстановка сложилась в сфере автобусных пассажирских перевозок в Солнечном районе Хабаровского края. Между официальными
«В поселке Солнечный на сегодняшний день существует сложная ситуация в сфере пассажирских автомобильных перевозок. Незаконное объединение граждан, осуществляющих пригородные автоперевозки пассажиров без официальной лицензии, противостоит предприятиям, работающим в этой сфере на законных основаниях. “Нелегалы” перехватывают пассажиров прямо у касс автовокзалов, уводят чуть ли не под руки граждан в свои микроавтобусы и незаконно собирают с них деньги за услуги. При этом, нелегалы не участвуют в проведении тендеров на распределение маршрутов, не участвуют в содержании автовокзалов, не платят налоги, кроме того, их транспортные средства не отвечают требованиям безопасности. В результате пиратской деятельности данных лиц ПАТП пос. Солнечный причиняется значительный материальный вред, что является также причиной приведения предприятия к банкротству, от чего страдает муниципальное транспортное сообщение, возникает сокращение рабочих мест, задержки и уменьшение зарплат жителям посёлка», — пишет в своем обращении на имя президента РФ координатор местного отделения партии ЛДПР Алексей Якушев.
По словам самих перевозчиков, противостояние приобретает криминальный характер — предпринимателям, работающим в этой сфере официально, регулярно поступают угрозы. Водители опасаются за безопасность пассажиров и за свою жизнь, и небезосновательно — автобус одного из бизнесменов был обстрелян неизвестными из огнестрельного оружия прямо во время рейса.
«Я официально занимался перевозками в поселке Солнечный, возил пассажиров на больших автобусах, и о деятельности нелегалов знаю не по наслышке — я сам лично неоднократно отгонял их от касс автовокзала, — рассказывает директор ООО “АвтоТур” Владимир Ленский. — При этом нелегалы мне прямо заявляли, что подчиняться закону они не будут, что у них якобы имеется “крутой бригадир, бывший
Как заявляют предприниматели, они обращались в районную администрацию с просьбой навести порядок в этой отрасли, и на основании постановления главы района даже были созданы комплексные бригады для борьбы с нелегалами, но
«Проблема как была, так и остается. И я не понимаю, почему официальными властями и правоохранительными органами не предпринимаются действенные меры по наведению порядка, — продолжает Владимир Ленский. — Деятельность нелегалов наносит не только экономический урон бюджету района, она потенциально опасна для людей».
Аналогичного мнения придерживается и предприниматель Андрей Соломин, который возит пассажиров из Солнечного до
«Нелегалы не имеют карт маршрута, в их автобусах не установлены тахографы и оборудование ГЛОНАСС. Нелегалы заполонили автовокзалы и постоянно конфликтуют с водителями, работающими по закону. Когда уже власти наведут здесь порядок?» — спрашивает Андрей Соломин.
Обращение предпринимателей, занимающихся автобусными перевозками, было направлено и в министерство промышленности и транспорта Хабаровского края. Там пообещали разобраться и выработать меры для борьбы с нелегалами.
«В настоящее время проведено совещание с представителями контрольных и надзорных органов, на котором выработан механизм привлечения нелегальных перевозчиков к административной ответственности, ведется согласование графика проведения проверок», — говорится в письме за подписью заместителя министра — начальника управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта. А. Кондуба.