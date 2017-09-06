Два человека погибли в ДТП в Заларинском районе

В Заларинском районе автоинспекторы выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент с участием автомобилей «Жигули» произошел 5 сентября около 9 часов утра на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в 15 километрах от райцентра. По предварительной информации полиции, 65-летний водитель на легковом седане «ВАЗ» пятой модели при обгоне грузовика допустил столкновение с двигавшимся по «встречке» другим транспортом марки «ВАЗ 2106».

В результате ДТП на месте скончались 66-летний водитель шестой модели и 66-летняя женщина-пассажир «пятёрки». Другой автомобилист с травмами доставлен в районную больницу.