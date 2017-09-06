Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
Кадыров сделал заявление после своих слов об отказе поддержать РФ
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ поведали, как ход Путина заставил Порошенко изменить речь
Тимошенко об экономической катастрофе на Украине
СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе
Маленькая грудь стала новым модным трендом
"Она знала": знакомые о большом долге Гай Германики
"Шик в храме": Сеть о венчальном наряде Рудковской
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
09:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Полицейский спас бюллетени во время пожара на избирательном участке в Иркутском районе

Как 5 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, возгорание произошло в одном из кабинетов клуба поселка Рязановщина около 15:30, где располагался избирательный участок № 790.

Обнаруживший задымление, сотрудник уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» майор полиции Евгений Колосницин немедленно вызвал пожарных и попытался самостоятельно потушить огонь, однако прорваться к очагу возгорания не получилось, потому что доступ в помещение был перекрыт дубовой дверью, а окна — брусом. Тогда полицейский вынес из задымленного помещения хранившиеся в сейфе избирательные бюллетени, предназначенные для голосования на муниципальных выборах.

Оперативно прибывшим огнеборцам удалось потушить огонь в считанные минуты. В результате пожара здание закопчено изнутри, частично уничтожена мебель. Причина пожара устанавливается, предварительно рассматривается версия, связанная с неисправностью электроприборов. Пострадавших нет.

Руководство Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» намерено поощрить полицейского за грамотные и профессиональные действия, предотвратившие более тяжкие последствия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление, тут не о чем говорить»
Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол» санкциями
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Медицинские карты россиян будут хранить по принципу блокчейна
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге
Россия предложила партнерам из КНР приватизировать «Совкомфлот»
Спорт
Почему Головин интересен англичанам, а Промес — нет Россиянин, работавший скаутом лондонского «Арсенала», составил шорт-лист игроков РФПЛ, за которыми летом пристально следили европейские команды, включая британские
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Стало известно, когда начнется реновация жилья в Москве
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь