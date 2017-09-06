Полицейский спас бюллетени во время пожара на избирательном участке в Иркутском районе

Обнаруживший задымление, сотрудник уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» майор полиции Евгений Колосницин немедленно вызвал пожарных и попытался самостоятельно потушить огонь, однако прорваться к очагу возгорания не получилось, потому что доступ в помещение был перекрыт дубовой дверью, а окна — брусом. Тогда полицейский вынес из задымленного помещения хранившиеся в сейфе избирательные бюллетени, предназначенные для голосования на муниципальных выборах.