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08:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе мужчина вышел в магазин и пропал

В столице разыскивают 55-летнего Ильдара Ибрагимова.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе полицейские и волонтеры вот уже больше недели разыскивают пропавшего 55-летнего Ильдара Ибрагимова. Сообщение с просьбой помочь в поисках появилось в сообществе «Поиск детей — Уфа».

Родственники Ильдара рассказали, что 26 августа, примерно в 3 часа дня, мужчина вышел на в магазин в селе Дмитриевка, что рядом с уфимским Затоном. В 5 часов дня он позвонил родственнице и больше на связь не выходил.

Приметы: спортивное телосложение, рост 175−180 сантиметров, глаза карие.

Был одет: темно-синяя футболка, синие джинсы, черные туфли. С собой у Ильдара был кнопочный телефон и связка ключей.

Если вы узнали пропавшего, пожалуйста, сообщите об этом волонтерам поисков по телефонам 8−917−794−94−84 или 8−927−969−89−19.

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