В Уфе мужчина вышел в магазин и пропал
В столице разыскивают 55-летнего Ильдара Ибрагимова.
В столице разыскивают 55-летнего Ильдара Ибрагимова.
В Уфе полицейские и волонтеры вот уже больше недели разыскивают пропавшего 55-летнего Ильдара Ибрагимова. Сообщение с просьбой помочь в поисках появилось в сообществе «Поиск детей — Уфа».
Родственники Ильдара рассказали, что 26 августа, примерно в 3 часа дня, мужчина вышел на в магазин в селе Дмитриевка, что рядом с уфимским Затоном. В 5 часов дня он позвонил родственнице и больше на связь не выходил.
Приметы: спортивное телосложение, рост 175−180 сантиметров, глаза карие.
Был одет:
Если вы узнали пропавшего, пожалуйста, сообщите об этом волонтерам поисков по телефонам 8−917−794−94−84 или 8−927−969−89−19.