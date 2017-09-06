В Уфе мужчина вышел в магазин и пропал

Источник: Комсомольская правда

В Уфе полицейские и волонтеры вот уже больше недели разыскивают пропавшего 55-летнего Ильдара Ибрагимова. Сообщение с просьбой помочь в поисках появилось в сообществе «Поиск детей — Уфа».

Родственники Ильдара рассказали, что 26 августа, примерно в 3 часа дня, мужчина вышел на в магазин в селе Дмитриевка, что рядом с уфимским Затоном. В 5 часов дня он позвонил родственнице и больше на связь не выходил.

Приметы: спортивное телосложение, рост 175−180 сантиметров, глаза карие.

Был одет: темно-синяя футболка, синие джинсы, черные туфли. С собой у Ильдара был кнопочный телефон и связка ключей.