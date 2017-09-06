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06:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе многоэтажка может рухнуть из-за оползня

Жильцы обратились с жалобой в городскую администрацию.

В Уфе многоквартирный дом по улице Зеленогорской рискует сползти в овраг из-за угрозы оползня. Обеспокоенные такой перспективой жильцы обратились в уфимскую администрацию.

— Еще летом 2016 года рядом с нашим домом проводились ремонтные работы. Рабочие установили новые канализационные трубы. Но последствия ремонта никто должным образом не ликвидировал — расстояние между домом и оврагом сократилось до 12 метров. А во время ливней образовался грязевой сель. Просим принять меры по укреплению территории вокруг многоэтажного дома, в котором 96 квартир, — гласит послание на сайте городской администрации.

Ответить на сообщение граждан должен глава администрации Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов.

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