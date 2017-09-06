Следком Хабаровского края прокомментировал расследование убийства Андрея Драчева

Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia.

Расследование по смерти чемпиона Андрея Драчева в Хабаровске идет, факты пока устанавливаются. Однако пресс-конференций или брифингов по резонансному делу пока не планируется, сообщили корр. ИА AmurMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Напомним, драка, в ходе которой был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу хабаровчанин Андрей Драчев, произошла 20 августа рано утром в центре города возле кафе «Галерея». Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного вначале по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), а затем, с учетом новых обстоятельств произошедшего, установленных во время следствия, переквалифицировано в особо тяжкое преступление, по другой статье (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). За совершение которого предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы.

Полная версия убийства Андрея Драчева от очевидца трагического инцидента в Хабаровске.

В социальных сетях и в группах мессенджеров, посвященных памяти известного спортсмена, в частности, в одной из самых крупных — #УбилиЧемпиона — неравнодушные люди активно интересуются ходом расследования по убийству спортсмена и хотят знать официальную информацию. Всё чаще участники группы обмениваются мнениями о необходимости проведения пресс-конференции, на которой должны быть озвучены хотя бы промежуточные результаты расследования убийства.

Как ранее сообщало информагентство, в настоящее время Анар Аллахверанов, подозреваемый в убийстве Андрея Драчева, находится в федеральном розыске. При этом участники обсуждения резонансной трагедии отмечают отсутствие ориентировок на разыскиваемого и появление на различных ресурсах информации о его задержании, которая уже не раз объявлялась фейком.

Вопросы о работе правоохранительных органов по делу о смерти пауэрлифтера также звучали на спонтанной встрече спортсменов возле кафе «Chocolate» и на встрече на девятый день после смерти Андрея Драчева.

Однако на данный момент официальная информация по делу практически отсутствует и, как выяснилось, публичных мероприятий правоохранители пока не готовят.

— Насколько мне известно, какой-либо пресс-конференции или брифинга по поводу убийства Андрея Драчева пока не планируется. Сейчас идет расследование уголовного дела, устанавливаются все факты. Я, конечно, попробую навести справки о возможности такого мероприятия, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.