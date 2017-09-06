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09:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Следком Хабаровского края прокомментировал расследование убийства Андрея Драчева

В то же время публичных мероприятий, на которых сообщили бы сведения о ходе расследования, органы пока не планируют.

Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia.

Расследование по смерти чемпиона Андрея Драчева в Хабаровске идет, факты пока устанавливаются. Однако пресс-конференций или брифингов по резонансному делу пока не планируется, сообщили корр. ИА AmurMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Напомним, драка, в ходе которой был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу хабаровчанин Андрей Драчев, произошла 20 августа рано утром в центре города возле кафе «Галерея». Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного вначале по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), а затем, с учетом новых обстоятельств произошедшего, установленных во время следствия, переквалифицировано в особо тяжкое преступление, по другой статье (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). За совершение которого предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы.

Полная версия убийства Андрея Драчева от очевидца трагического инцидента в Хабаровске.

В социальных сетях и в группах мессенджеров, посвященных памяти известного спортсмена, в частности, в одной из самых крупных — #УбилиЧемпиона — неравнодушные люди активно интересуются ходом расследования по убийству спортсмена и хотят знать официальную информацию. Всё чаще участники группы обмениваются мнениями о необходимости проведения пресс-конференции, на которой должны быть озвучены хотя бы промежуточные результаты расследования убийства.

Как ранее сообщало информагентство, в настоящее время Анар Аллахверанов, подозреваемый в убийстве Андрея Драчева, находится в федеральном розыске. При этом участники обсуждения резонансной трагедии отмечают отсутствие ориентировок на разыскиваемого и появление на различных ресурсах информации о его задержании, которая уже не раз объявлялась фейком.

Вопросы о работе правоохранительных органов по делу о смерти пауэрлифтера также звучали на спонтанной встрече спортсменов возле кафе «Chocolate» и на встрече на девятый день после смерти Андрея Драчева.

Однако на данный момент официальная информация по делу практически отсутствует и, как выяснилось, публичных мероприятий правоохранители пока не готовят.

— Насколько мне известно, какой-либо пресс-конференции или брифинга по поводу убийства Андрея Драчева пока не планируется. Сейчас идет расследование уголовного дела, устанавливаются все факты. Я, конечно, попробую навести справки о возможности такого мероприятия, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Кроме того, на официальном сайте регионального следкома появилась информация, что руководитель Следственного управления СК России по Хабаровскому краю проведет прием граждан 19 сентября. Сообщается, что жители края смогут обратиться по вопросам, касающимся расследования уголовных дел.

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