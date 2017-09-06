В сгоревшем в Екатеринбурге авто обнаружили труп мужчины

На тушение пожара потребовалось чуть более часа. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в салоне авто труп мужчины.

По словам очевидца, потушить горевшую машину до приезда пожарных пытались водители проезжавших поблизости автомобилей: «Пытались две остановившихся машины потушить огнетушителями и все. Больше нечем было тушить, было бы чем тушить… Ни воды, ничего нет».