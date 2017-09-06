В сгоревшем в Екатеринбурге авто обнаружили труп мужчины
Вечером 5 сентября 2017 года в Екатеринбурге сгорел ВАЗ-2107. Происшествие случилось на Посадской, 77, сигнал о возгорании поступил в 21.43, рассказали «Уралинформбюро» в
Вечером 5 сентября 2017 года в Екатеринбурге сгорел ВАЗ-2107. Происшествие случилось на Посадской, 77, сигнал о возгорании поступил в 21.43, рассказали «Уралинформбюро» в
На тушение пожара потребовалось чуть более часа. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в салоне авто труп мужчины.
По словам очевидца, потушить горевшую машину до приезда пожарных пытались водители проезжавших поблизости автомобилей: «Пытались две остановившихся машины потушить огнетушителями и все. Больше нечем было тушить, было бы чем тушить… Ни воды, ничего нет».
В СУ СКР по региону пока не комментируют случившиеся.