В Екатеринбурге начали жечь машины на охраняемых парковках
Эпидемия ночных возгораний автомобилей в Екатеринбурге перекинулась с диких парковок на охраняемые.
Эпидемия ночных возгораний автомобилей в Екатеринбурге перекинулась с диких парковок на охраняемые.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ, сегодня ночью на огороженной и освещённой стоянке во дворе на улице Ангарской сгорели Toyota Land Cruiser Prado и Kia Rio. Сначала воспламенилась Toyota, позже огонь перекинулся на Kia. Скорее всего, оба автомобиля восстановлению не подлежат.
Возгорание ликвидировали с помощью двух пожарных машин.
Владелец Kia Rio уже написал заявление в полицию, хозяин внедорожника также установлен, он напишет заявление в ближайшее время.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам