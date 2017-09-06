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08:13 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге начали жечь машины на охраняемых парковках

Эпидемия ночных возгораний автомобилей в Екатеринбурге перекинулась с диких парковок на охраняемые.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ, сегодня ночью на огороженной и освещённой стоянке во дворе на улице Ангарской сгорели Toyota Land Cruiser Prado и Kia Rio. Сначала воспламенилась Toyota, позже огонь перекинулся на Kia. Скорее всего, оба автомобиля восстановлению не подлежат.

Возгорание ликвидировали с помощью двух пожарных машин.

Владелец Kia Rio уже написал заявление в полицию, хозяин внедорожника также установлен, он напишет заявление в ближайшее время.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

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