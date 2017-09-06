В Екатеринбурге начали жечь машины на охраняемых парковках

Как сообщили в ГУ МЧС РФ, сегодня ночью на огороженной и освещённой стоянке во дворе на улице Ангарской сгорели Toyota Land Cruiser Prado и Kia Rio. Сначала воспламенилась Toyota, позже огонь перекинулся на Kia. Скорее всего, оба автомобиля восстановлению не подлежат.