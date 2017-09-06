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07:15 (мск), источник: Zakon.kz

В Таразе сгорела популярная чайхана

По информации КЧС, жертв и пострадавших нет.

Источник: Zakon.kz

Официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов сообщил, что предварительная площадь пожара в кафе «Шах» составила 1,2 тыс. кв.м, передает Zakon.kz.

«Сегодня в 10.15 в Таразе, ул. Кошеней, в кафе “Шах” произошел пожар с последующим распространением огня на крышу рядом стоящего жилого дома, крышу двух хозпостроек. Пожар ликвидирован в 11.33. Предварительная площадь пожара — более 1200 квадратных метров», — сообщил Иманкулов.

Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы 86 человек личного состава и 14 единиц техники службы пожаротушения Жамбылской области.

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