Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
10 государств, не признанных ни одной страной в мире (фото)
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе
Маленькая грудь стала новым модным трендом
СМИ: 19-летняя дочь Майкла Джексона показала селфи топлесс
Эксперт о нападках Киева на РФ: Развлечение элит
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
11Солнечное затмение над США
07:18 (мск), источник: Newtimes.kz

В Актобе мужчина вырезал на груди имя следователя в знак протеста

Задержанный за участие в массовой драке Бауыржан Унерзак объявил голодовку и вырезал на груди кровавые буквы в знак своей невиновности, передает timeskz.kz.

Источник: Newtimes.kz

Голодовку Унерзак объявил 28 августа. Трое суток он не пил даже воды. Состояние мужчины ухудшалось. На груди он вырезал надпись: «В моей смерти прошу винить следователя Картименова».

30 августа объявили слушание, и отпустили его под домашний арест.

«Мы его забрали домой, где он постепенно начал приходить в себя. Голодовку прекратил. А глубокие порезы на груди уже заживают, но шрамы останутся на всю жизнь. Спасибо судье, своим справедливым решением он спас жизнь моему мужу», — сообщила супруга задержанного.

Домашний арест оформили на месяц. Выходить из дома Бауыржану сейчас нельзя. Общаться с журналистами ему также запретили.

«В понедельник была первая очная ставка, на которой единственный потерпевший этого дела говорил, что Бауыржан его не резал, а наоборот разнимал. Видеозапись отправили на экспертизу в Алматы, чтобы убедиться, что никакого ножа в руках супруга не было. Все это можно было сделать намного раньше, а не доводить человека до голодовки», — сказала Арина.

Сообщается, что в июне Бауыржан Унерзак отдыхал в ночном клубе «Strike», в котором произошла массовая драка с использованием холодного оружия.

«Мой муж тоже отдыхал в этом клубе. Он увидел драку и решил ее успокоить. Есть видеозапись, на которой отчетливо видно, что Бауыржан разнимал конфликтующих. Некоторые из них махали ножами. На видео видно, что мой муж ни с кем не дрался. Единственно есть момент, где он оттолкнул парня, который замахнулся на него ножом», — сообщила супруга задержанного Арина Нугманова.

По ее словам, через два дня они узнали, что Бауыржана разыскивает полиция. Супруги сражу же обратились к адвокату, однако сотрудники полиции вышли на связь адвокатом «разыскиваемого» лишь спустя неделю.

«Муж приехал в офис к адвокату, где его ждали полицейские. Они предложили Бауыржану проехать в ДВД, чтобы успокоить начальство. “Ты проходишь по делу как свидетель, тебя не подозревают в драке”, — сказали люди в погонах», — сообщила женщина.

В ДВД стало ясно, что Бауыржана не отпустят. Полисмены стали опрашивать мужчину, а позже закрыли его в изолятор в качестве свидетеля — его не признали подозреваемым и не дали постановление. Все бумаги он получил спустя сутки.

По словам адвоката, мужчину два месяца продержали за решеткой. Все это время не было никаких расследований, очных ставок. Если бы они были, то было бы ясно, что он реально простой свидетель, а не участник потасовки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В одном из лицеев Астаны дети сидят за партами по трое
Лавров предупредил Тиллерсона о готовности России судиться с США
Абэ рассказал о перспективах заключения мирного договора с РФ
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Медицинские карты россиян будут хранить по принципу блокчейна
Роспотребнадзор предупредил о мошенниках среди «сотрудников»
Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге
Трамп отменил программу, «приютившую» 750 тыс. детей нелегалов
Спорт
Почему Головин интересен англичанам, а Промес — нет Россиянин, работавший скаутом лондонского «Арсенала», составил шорт-лист игроков РФПЛ, за которыми летом пристально следили европейские команды, включая британские
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Стало известно, когда начнется реновация жилья в Москве
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь