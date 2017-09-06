В Актобе мужчина вырезал на груди имя следователя в знак протеста

Источник: Newtimes.kz

Голодовку Унерзак объявил 28 августа. Трое суток он не пил даже воды. Состояние мужчины ухудшалось. На груди он вырезал надпись: «В моей смерти прошу винить следователя Картименова».

30 августа объявили слушание, и отпустили его под домашний арест.

«Мы его забрали домой, где он постепенно начал приходить в себя. Голодовку прекратил. А глубокие порезы на груди уже заживают, но шрамы останутся на всю жизнь. Спасибо судье, своим справедливым решением он спас жизнь моему мужу», — сообщила супруга задержанного.

Домашний арест оформили на месяц. Выходить из дома Бауыржану сейчас нельзя. Общаться с журналистами ему также запретили.

«В понедельник была первая очная ставка, на которой единственный потерпевший этого дела говорил, что Бауыржан его не резал, а наоборот разнимал. Видеозапись отправили на экспертизу в Алматы, чтобы убедиться, что никакого ножа в руках супруга не было. Все это можно было сделать намного раньше, а не доводить человека до голодовки», — сказала Арина.

Сообщается, что в июне Бауыржан Унерзак отдыхал в ночном клубе «Strike», в котором произошла массовая драка с использованием холодного оружия.

«Мой муж тоже отдыхал в этом клубе. Он увидел драку и решил ее успокоить. Есть видеозапись, на которой отчетливо видно, что Бауыржан разнимал конфликтующих. Некоторые из них махали ножами. На видео видно, что мой муж ни с кем не дрался. Единственно есть момент, где он оттолкнул парня, который замахнулся на него ножом», — сообщила супруга задержанного Арина Нугманова.

По ее словам, через два дня они узнали, что Бауыржана разыскивает полиция. Супруги сражу же обратились к адвокату, однако сотрудники полиции вышли на связь адвокатом «разыскиваемого» лишь спустя неделю.

«Муж приехал в офис к адвокату, где его ждали полицейские. Они предложили Бауыржану проехать в ДВД, чтобы успокоить начальство. “Ты проходишь по делу как свидетель, тебя не подозревают в драке”, — сказали люди в погонах», — сообщила женщина.

В ДВД стало ясно, что Бауыржана не отпустят. Полисмены стали опрашивать мужчину, а позже закрыли его в изолятор в качестве свидетеля — его не признали подозреваемым и не дали постановление. Все бумаги он получил спустя сутки.