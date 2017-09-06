В Актобе мужчина вырезал на груди имя следователя в знак протеста
Задержанный за участие в массовой драке Бауыржан Унерзак объявил голодовку и вырезал на груди кровавые буквы в знак своей невиновности, передает timeskz.kz.
Задержанный за участие в массовой драке Бауыржан Унерзак объявил голодовку и вырезал на груди кровавые буквы в знак своей невиновности, передает timeskz.kz.
Голодовку Унерзак объявил 28 августа. Трое суток он не пил даже воды. Состояние мужчины ухудшалось. На груди он вырезал надпись: «В моей смерти прошу винить следователя Картименова».
30 августа объявили слушание, и отпустили его под домашний арест.
«Мы его забрали домой, где он постепенно начал приходить в себя. Голодовку прекратил. А глубокие порезы на груди уже заживают, но шрамы останутся на всю жизнь. Спасибо судье, своим справедливым решением он спас жизнь моему мужу», — сообщила супруга задержанного.
Домашний арест оформили на месяц. Выходить из дома Бауыржану сейчас нельзя. Общаться с журналистами ему также запретили.
«В понедельник была первая очная ставка, на которой единственный потерпевший этого дела говорил, что Бауыржан его не резал, а наоборот разнимал. Видеозапись отправили на экспертизу в Алматы, чтобы убедиться, что никакого ножа в руках супруга не было. Все это можно было сделать намного раньше, а не доводить человека до голодовки», — сказала Арина.
Сообщается, что в июне Бауыржан Унерзак отдыхал в ночном клубе «Strike», в котором произошла массовая драка с использованием холодного оружия.
«Мой муж тоже отдыхал в этом клубе. Он увидел драку и решил ее успокоить. Есть видеозапись, на которой отчетливо видно, что Бауыржан разнимал конфликтующих. Некоторые из них махали ножами. На видео видно, что мой муж ни с кем не дрался. Единственно есть момент, где он оттолкнул парня, который замахнулся на него ножом», — сообщила супруга задержанного Арина Нугманова.
По ее словам, через два дня они узнали, что Бауыржана разыскивает полиция. Супруги сражу же обратились к адвокату, однако сотрудники полиции вышли на связь адвокатом «разыскиваемого» лишь спустя неделю.
«Муж приехал в офис к адвокату, где его ждали полицейские. Они предложили Бауыржану проехать в ДВД, чтобы успокоить начальство. “Ты проходишь по делу как свидетель, тебя не подозревают в драке”, — сказали люди в погонах», — сообщила женщина.
В ДВД стало ясно, что Бауыржана не отпустят. Полисмены стали опрашивать мужчину, а позже закрыли его в изолятор в качестве свидетеля — его не признали подозреваемым и не дали постановление. Все бумаги он получил спустя сутки.
По словам адвоката, мужчину два месяца продержали за решеткой. Все это время не было никаких расследований, очных ставок. Если бы они были, то было бы ясно, что он реально простой свидетель, а не участник потасовки.