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09:49 (мск), источник: AmurMedia.ru

Автокегельбан по-хабаровски: за утро в городе сбили сразу трех человек

Свою третью жертву автотранспорт «нашел» на улице Дикопольцева.

Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia.

Третьего человека за утро сбили сегодня автолюбители в Хабаровске. Очередной пешеход попал под колеса автотранспорта на пересечении улиц Дикопольцева и Ким Ю Чена в Хабаровске. Подробности происшествия в настоящее время выясняют специалисты, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Фото с места происшествия очевидцы событий поделились сегодня с подписчиками одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram. Как следует из снимка, третий за день потерпевший отделался преимущественно испугом: мужчина в сознании, впечатления сильно страдающего человека не производит.

Вместе с тем нездоровая тенденция текущего дня не оставила равнодушными и интернет-пользователей.

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«Троих уже сбили», «Каждые 10 минут сбивают кого-то», «Это что, флешмоб: сбивать людей…», «Магнитные бури сегодня? За утро третий сбитый пешеход», «Сегодня день пешеходов? С самого утра давят их», — прокомментировали происшествие завсегдатаи Сети.

Напомним, пешехода сбили сегодня в утренние часы рядом с торговым центром «Выбор» в Индустриальном районе Хабаровска. Другой горожанин попал ранее под колеса автомобиля на улице Малиновского.

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