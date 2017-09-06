Автокегельбан по-хабаровски: за утро в городе сбили сразу трех человек
Свою третью жертву автотранспорт «нашел» на улице Дикопольцева.
Свою третью жертву автотранспорт «нашел» на улице Дикопольцева.
Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia.
Третьего человека за утро сбили сегодня автолюбители в Хабаровске. Очередной пешеход попал под колеса автотранспорта на пересечении улиц Дикопольцева и Ким Ю Чена в Хабаровске. Подробности происшествия в настоящее время выясняют специалисты, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Фото с места происшествия очевидцы событий поделились сегодня с подписчиками одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram. Как следует из снимка, третий за день потерпевший отделался преимущественно испугом: мужчина в сознании, впечатления сильно страдающего человека не производит.
Вместе с тем нездоровая тенденция текущего дня не оставила равнодушными и
«Троих уже сбили», «Каждые 10 минут сбивают кого-то», «Это что, флешмоб: сбивать людей…», «Магнитные бури сегодня? За утро третий сбитый пешеход», «Сегодня день пешеходов? С самого утра давят их», — прокомментировали происшествие завсегдатаи Сети.
Напомним, пешехода сбили сегодня в утренние часы рядом с торговым центром «Выбор» в Индустриальном районе Хабаровска. Другой горожанин попал ранее под колеса автомобиля на улице Малиновского.