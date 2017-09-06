Красноярка не платила кредит «по глупости»
Женщина скрывалась от приставов, меняла телефонные номера.
Женщина скрывалась от приставов, меняла телефонные номера.
Жительница Красноярска заплатила остаток кредита, который, как она сама призналась, не платила «по глупости». Женщина взяла кредит и вначале исправно вносила ежемесячные платежи, но через некоторое время стала платить меньше обозначенной в договоре суммы, а потом и вовсе перестала. Остаток по кредиту составлял 416 тысяч рублей.
Должница скрывалась от приставов: меняла телефонные номера, не появлялась по месту регистрации. Приставы выяснили, где работает красноярка, и направили исполнительный лист в бухгалтерию предприятия, чтобы долг по кредиту списывался с зарплаты женщины.
После нескольких удержаний красноярка сама пришла и заплатила остаток долга наличными.