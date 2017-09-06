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09:45 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярка не платила кредит «по глупости»

Женщина скрывалась от приставов, меняла телефонные номера.

Жительница Красноярска заплатила остаток кредита, который, как она сама призналась, не платила «по глупости». Женщина взяла кредит и вначале исправно вносила ежемесячные платежи, но через некоторое время стала платить меньше обозначенной в договоре суммы, а потом и вовсе перестала. Остаток по кредиту составлял 416 тысяч рублей.

Должница скрывалась от приставов: меняла телефонные номера, не появлялась по месту регистрации. Приставы выяснили, где работает красноярка, и направили исполнительный лист в бухгалтерию предприятия, чтобы долг по кредиту списывался с зарплаты женщины.

После нескольких удержаний красноярка сама пришла и заплатила остаток долга наличными.

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