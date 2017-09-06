Красноярка не платила кредит «по глупости»

Жительница Красноярска заплатила остаток кредита, который, как она сама призналась, не платила «по глупости». Женщина взяла кредит и вначале исправно вносила ежемесячные платежи, но через некоторое время стала платить меньше обозначенной в договоре суммы, а потом и вовсе перестала. Остаток по кредиту составлял 416 тысяч рублей.