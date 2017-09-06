9-летний мальчик ушел из дома и пропал в Новосибирске, об этом сообщают волонтёры поискового отряда Лиза Алерт.

Валерий Клиновицкций ушел из дома на улице Сибиряков-Гвардейцев 4 сентября, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы — рост 146 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светлые короткие волосы.

Был одет в ярко-синий спортивный костюм с цветами российского флага на спине, темно-синюю футболку и черные кеды.

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