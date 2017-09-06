9-летний мальчик ушел из дома и пропал в Новосибирске
Валерий Клиновицкий ушел из дома 4 сентября, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Валерий Клиновицкий ушел из дома 4 сентября, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
9-летний мальчик ушел из дома и пропал в Новосибирске, об этом сообщают волонтёры поискового отряда Лиза Алерт.
Валерий Клиновицкций ушел из дома на улице
Приметы — рост 146 см, худощавое телосложение,
Был одет в
Всем, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам 8−800−700−54−52 или 02.