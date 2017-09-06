Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
Крупнейший иностранный инвестор в госдолг РФ откажется от рубля
Дачи больше нет: новый закон изменит жизнь владельцев земли
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Трамп бил по России, а ударил по Украине
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Путин поддержал отправку миротворцев в Донбасс
СМИ: 19-летняя дочь Майкла Джексона показала селфи топлесс
Эксперт о нападках Киева на РФ: Развлечение элит
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
9Празднование Курбан-байрама
07:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

9-летний мальчик ушел из дома и пропал в Новосибирске

Валерий Клиновицкий ушел из дома 4 сентября, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

9-летний мальчик ушел из дома и пропал в Новосибирске, об этом сообщают волонтёры поискового отряда Лиза Алерт.

Валерий Клиновицкций ушел из дома на улице Сибиряков-Гвардейцев 4 сентября, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы — рост 146 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светлые короткие волосы.

Был одет в ярко-синий спортивный костюм с цветами российского флага на спине, темно-синюю футболку и черные кеды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам 8−800−700−54−52 или 02.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На территории ТЭЦ-2 в Новосибирске прогремел взрыв
Лавров предупредил Тиллерсона о готовности России судиться с США
Абэ рассказал о перспективах заключения мирного договора с РФ
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Медицинские карты россиян будут хранить по принципу блокчейна
Роспотребнадзор предупредил о мошенниках среди «сотрудников»
Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге
Трамп отменил программу, «приютившую» 750 тыс. детей нелегалов
Спорт
Почему Головин интересен англичанам, а Промес — нет Россиянин, работавший скаутом лондонского «Арсенала», составил шорт-лист игроков РФПЛ, за которыми летом пристально следили европейские команды, включая британские
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Москва согласовала застройку «золотого острова»
Названы курорты с самым дешевым жильем
В Москве открыли новый шоу-рум по реновации
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь