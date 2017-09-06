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07:53 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске на ул. 21-я Амурская сгорела квартира

Жильцы квартиры во время пожара не пострадали.

Трёхкомнатная квартира загорелась накануне, 5 сентября, в Омске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Пожар начался в 18.57 в пятиэтажном панельном доме по ул. 21-я Амурская. К моменту прибытия пожарных горела квартира, дым распространился по подъезду. Звеньями газодымозащитной службы из квартиры спасены 2 человека. По маршевым лестницам с верхних этажей силами МЧС спасены 10 человек.

В результате пожара повреждено: внутренняя отделка комнат и вещи домашнего обихода на общей площади 36 кв.м., закопчены стены квартиры на всей площади.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил монтажа электрооборудования.

Всего для тушения пожара были задействованы 4 пожарных автомобиля и 18 пожарных.

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