В Омске при пожаре в гараже сгорела иномарка и мопед
Транспортные средства восстановлению не подлежат.
Транспортные средства восстановлению не подлежат.
Во вторник, 5 сентября, на улице Авангардная в Центральном округе Омска начался пожар. Сообщение в МЧС поступило в 13:26 часов.
На момент прибытия пожарных горел гараж, в котором находились автомобиль «Хонда Спайк» и мопед, и надстроенная дощатая мансарда одной из квартир трехквартирного дома.
К 13:51 часам открытое горение ликвидировали. Пожар полностью ликвидировали к 15:13 часам.
По данным МЧС России по Омской области, огнем оказались повреждены и разобраны сгораемые конструкции гаража на площади 40 кв.м, мансарда на площади 60 кв.м. Иномарка и мопед восстановлению не подлежат.
По предварительной версии, причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования.
Для тушения пожара были задействованы 31 человек и 7 пожарных автомобилей.