В Омске при пожаре в гараже сгорела иномарка и мопед

Во вторник, 5 сентября, на улице Авангардная в Центральном округе Омска начался пожар. Сообщение в МЧС поступило в 13:26 часов.

На момент прибытия пожарных горел гараж, в котором находились автомобиль «Хонда Спайк» и мопед, и надстроенная дощатая мансарда одной из квартир трехквартирного дома.

К 13:51 часам открытое горение ликвидировали. Пожар полностью ликвидировали к 15:13 часам.

По данным МЧС России по Омской области, огнем оказались повреждены и разобраны сгораемые конструкции гаража на площади 40 кв.м, мансарда на площади 60 кв.м. Иномарка и мопед восстановлению не подлежат.

По предварительной версии, причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования.