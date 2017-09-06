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07:54 (мск), источник: Om1.ru

В Омске при пожаре в гараже сгорела иномарка и мопед

Транспортные средства восстановлению не подлежат.

Во вторник, 5 сентября, на улице Авангардная в Центральном округе Омска начался пожар. Сообщение в МЧС поступило в 13:26 часов.

На момент прибытия пожарных горел гараж, в котором находились автомобиль «Хонда Спайк» и мопед, и надстроенная дощатая мансарда одной из квартир трехквартирного дома.

К 13:51 часам открытое горение ликвидировали. Пожар полностью ликвидировали к 15:13 часам.

По данным МЧС России по Омской области, огнем оказались повреждены и разобраны сгораемые конструкции гаража на площади 40 кв.м, мансарда на площади 60 кв.м. Иномарка и мопед восстановлению не подлежат.

По предварительной версии, причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования.

Для тушения пожара были задействованы 31 человек и 7 пожарных автомобилей.

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