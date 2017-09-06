Упавший в лифте красноярец умер в больнице

В красноярской больнице скончался рабочий, пострадавший при падении грузового лифта в здании на ул. Затонской. Мужчина был прооперирован, однако спасти его не удалось. Об этом сообщает телеканал ТВК со ссылкой на краевой Минздрав.

Напомним, инцидент произошел утром 5 сентября в офисном здании на ул. Затонской, 18, стр. 4. По предварительным данным, 27-летний кладовщик компании «Теплов» стоял одной ногой на асфальте, а второй — на платформе лифта. В этот момент произошел обрыв троса. Пострадавший упал с высоты около трех метров и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован.