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09:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Упавший в лифте красноярец умер в больнице

Мужчина скончался рано утром 6 сентября.

В красноярской больнице скончался рабочий, пострадавший при падении грузового лифта в здании на ул. Затонской. Мужчина был прооперирован, однако спасти его не удалось. Об этом сообщает телеканал ТВК со ссылкой на краевой Минздрав.

Напомним, инцидент произошел утром 5 сентября в офисном здании на ул. Затонской, 18, стр. 4. По предварительным данным, 27-летний кладовщик компании «Теплов» стоял одной ногой на асфальте, а второй — на платформе лифта. В этот момент произошел обрыв троса. Пострадавший упал с высоты около трех метров и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован.

По информации СК, мужчина умер 6 сентября в 6:00. Сейчас следователи проводят проверку и решают вопрос о заведении уголовного дела. В ведомстве добавили, что конструкция не принадлежала компании и находилась в неисправном состоянии.

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