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08:19 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пенсионерку из Перми подозревают в подделке документов

Женщина призналась, что купила «липовую» справку, чтобы бесплатно ездить на электричке.

Пермячку подозревают в использовании поддельных документов.

«25 августа в электричке “Пермь-II — Балезино” сотрудники уголовного розыска Пермского ЛО МВД России на транспорте выявили факт использования заведомо подложного документа», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что 59-летняя пенсионерка купила проездной, предъявив на кассе ложную справку об инвалидности 2 группы.

Транспортные полицейские провели проверку. Выяснилось, что поддельную справку женщина купила для покупки льготных проездных документов.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

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