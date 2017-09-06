Пенсионерку из Перми подозревают в подделке документов
Женщина призналась, что купила «липовую» справку, чтобы бесплатно ездить на электричке.
Женщина призналась, что купила «липовую» справку, чтобы бесплатно ездить на электричке.
Пермячку подозревают в использовании поддельных документов.
«25 августа в электричке “Пермь-II — Балезино” сотрудники уголовного розыска Пермского ЛО МВД России на транспорте выявили факт использования заведомо подложного документа», — сообщили в
Выяснилось, что 59-летняя пенсионерка купила проездной, предъявив на кассе ложную справку об инвалидности 2 группы.
Транспортные полицейские провели проверку. Выяснилось, что поддельную справку женщина купила для покупки льготных проездных документов.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».