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08:15 (мск), источник: Вести - Пермь

Подробности ДТП на Камском мосту: водитель мог заснуть

23-летний водитель «Хендай» неожиданно выехал на встречку и протаранил сразу две машины.

Жуткая авария на въезде на Коммунальный мост в Перми стала самой обсуждаемой в лентах о чрезвычайных происшествиях.

Утром 23-летний водитель «Хендай» в районе бывшего поста ДПС «Кама» неожиданно выехал на встречку и в лобовом столкновении протаранил сразу две машины. Сам погиб. Его пассажир в больнице. Девушка-водитель с желтой малолитражки тоже госпитализирована. В ГИБДД пока не могут назвать причину, по которой молодой человек вдруг выехал на встречную полосу движения.

Ряд СМИ сообщают со ссылкой на собственные источники, что погибший водитель работал таксистом. В момент ДТП якобы вез клиента. Не спал почти сутки и мог уснуть за рулем. Однако, как стало известно «Вестям», документов, указывающих на то, что молодой человек зарабатывал извозом, при нем не найдено. Однако машина находится в аренде. Собственник — юридическое лицо. Какое именно — не сообщается. Если погибший и был таксистом, то скорее всего работал нелегально.

Пока в ГИБДД комментируют — водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двумя машинами.

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