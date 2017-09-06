В центре Самары 28 человек тушили крупный пожар в жилом доме

В центре Самары 28 человек тушили крупный пожар в жилом доме

Во вторник, 5 сентября, в 19:45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 40 по ул. Владимирской, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.