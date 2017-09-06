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09:05 (мск), источник: Volga News

В центре Самары 28 человек тушили крупный пожар в жилом доме

Во вторник, 5 сентября, в 19:45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 40 по ул. Владимирской, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

На месте происшествия в квартире горели домашние вещи на площади 10 кв.м. В их тушении участвовали 28 человек, которые использовали шесть единиц техники.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 20:21. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства пожара и ущерб устанавливаются.

По данным очевидцев в соцсетях, квартира, в которой был пожар, расположена на седьмом этаже дома.

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