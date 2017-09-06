В деле о нападении на УФСБ в Хабаровске появилась женщина
Бывшему капитану полиции инкриминируют превышение должностных полномочий.
Бывшему капитану полиции инкриминируют превышение должностных полномочий.
Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia.
Как стало известно «Ъ», бывший капитан полиции Наталья Розвезева из хабаровского горотдела
Уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, возбудили следователи военного следственного управления СКР по Восточному военному округу, разбирающиеся в обстоятельствах нападения на здание УФСБ. Как утверждают информированные собеседники «Ъ», пока единственным фигурантом дела является Наталья Розвезева, служившая инспектором в хабаровском горотделе центра
По версии следствия, капитан Розвезева составила и подписала акты проверок спортивного стрелкового клуба (ССК) «Хаммер» от 27 июля 2015 года, 26 февраля 2016 года и 10 апреля 2017 года. В первых двух случаях, как считают в СКР, офицер «умышленно не указала нарушения, препятствующие дальнейшей деятельности стрелкового объекта». А в апреле этого года инспектор составила акт, вообще не выезжая в «Хаммер». При этом она не обнаружила такие вопиющие нарушения, как отсутствие внутриобъектного и пропускного режима в ССК, несоответствие требованиям хранения оружия и боеприпасов и отсутствие надлежащей охраны комнаты хранения оружия.
Кроме того, выяснилось, что сам «Хаммер» в соответствии с лицензией мог заниматься только подготовкой частных охранников, а не предоставлять за плату спортивное и боевое оружие для стрельбы по мишеням всем без исключения гражданам. В соответствии со своей должностью капитан Розвезева обязана была зафиксировать все эти нарушения и «подготовить документацию на аннулирование разрешения на хранение и использование оружия ССК “Хаммер”». Однако, как уверены следователи,
По данным следствия, действия Натальи Розвезевой «повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в области безопасного оборота огнестрельного оружия». Тяжкими последствиями от фальсификаций капитана полиции СКР считает «хищение оружия и убийство граждан». 21 апреля Антон Конев, убив охранника, похитил из «Хаммера» оружие, с которым напал на УФСБ. В приемной управления он убил чекиста и переводчика, а еще одного человека ранил. Нападавшего ликвидировал спецназ.
Отметим, что все эти нарушения были выявлены главным управлением
Советник директора Росгвардии Виктора Золотова Александр Хинштейн сообщил «Ъ», что руководство гвардейцев занимает принципиальную позицию по всем фактам преступных проявлений в ведомстве, предавая их огласке. Тем более что в данном случае речь идет об «откровенном предательстве интересов службы».