В деле о нападении на УФСБ в Хабаровске появилась женщина

Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia.

Как стало известно «Ъ», бывший капитан полиции Наталья Розвезева из хабаровского горотдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии стала фигурантом уголовного дела о нападении подростка-неонациста на приемную УФСБ Хабаровского края. Как оказалось, офицер подделывала акты проверок стрелкового клуба «Хаммер», работавшего с многочисленными нарушениями. Женщине инкриминируют превышение должностных полномочий, так как всего через неделю после очередной фальсификации 17-летний нацист, убив инструктора, похитил из клуба оружие и отправился штурмовать здание ФСБ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Коммерсант».

Уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, возбудили следователи военного следственного управления СКР по Восточному военному округу, разбирающиеся в обстоятельствах нападения на здание УФСБ. Как утверждают информированные собеседники «Ъ», пока единственным фигурантом дела является Наталья Розвезева, служившая инспектором в хабаровском горотделе центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) регионального управления Росгвардии.

По версии следствия, капитан Розвезева составила и подписала акты проверок спортивного стрелкового клуба (ССК) «Хаммер» от 27 июля 2015 года, 26 февраля 2016 года и 10 апреля 2017 года. В первых двух случаях, как считают в СКР, офицер «умышленно не указала нарушения, препятствующие дальнейшей деятельности стрелкового объекта». А в апреле этого года инспектор составила акт, вообще не выезжая в «Хаммер». При этом она не обнаружила такие вопиющие нарушения, как отсутствие внутриобъектного и пропускного режима в ССК, несоответствие требованиям хранения оружия и боеприпасов и отсутствие надлежащей охраны комнаты хранения оружия.

Кроме того, выяснилось, что сам «Хаммер» в соответствии с лицензией мог заниматься только подготовкой частных охранников, а не предоставлять за плату спортивное и боевое оружие для стрельбы по мишеням всем без исключения гражданам. В соответствии со своей должностью капитан Розвезева обязана была зафиксировать все эти нарушения и «подготовить документацию на аннулирование разрешения на хранение и использование оружия ССК “Хаммер”». Однако, как уверены следователи, из-за преступного бездействия инспектора ЦЛРР спортивный стрелковый клуб продолжал работать с нарушением всех возможных норм, предоставляя незаконные услуги, в том числе и несовершеннолетним, среди которых оказался 17-летний неонацист Антон Конев.

По данным следствия, действия Натальи Розвезевой «повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в области безопасного оборота огнестрельного оружия». Тяжкими последствиями от фальсификаций капитана полиции СКР считает «хищение оружия и убийство граждан». 21 апреля Антон Конев, убив охранника, похитил из «Хаммера» оружие, с которым напал на УФСБ. В приемной управления он убил чекиста и переводчика, а еще одного человека ранил. Нападавшего ликвидировал спецназ.

Отметим, что все эти нарушения были выявлены главным управлением лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии, которое по поручению директора ведомства Виктора Золотова отправило проверку в Хабаровск. По ее результатам замначальника управления Росгвардии по Хабаровскому краю — начальник регионального ЦЛРР полковник Александр Простакишин, подписавшийся под фиктивными проверками, и ряд его подчиненных, в том числе капитан Розвезева, были уволены.