В Новосибирске вновь активизировались лже-сотрудники Роспотребнадзора

Неизвестные требуют с граждан деньги, под предлогом оплаты услуг инкассации. В ведомстве пояснили, что специалисты управления данные услуги не предоставляют и сбором финансовых средств не занимаются. Информацию уже направили в правоохранительные органы.

Напомним, это уже не первый случай мошенничества под видом специалистов Роспотребнадзора. Один из них фиксировали в начале этого года.