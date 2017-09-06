В Новосибирске вновь активизировались лже-сотрудники Роспотребнадзора
Неделя богатая на новые виды мошенничества. В Новосибирске вновь активизировались псевдо сотрудники Роспотребнадзора.
Неделя богатая на новые виды мошенничества. В Новосибирске вновь активизировались псевдо сотрудники Роспотребнадзора.
Неизвестные требуют с граждан деньги, под предлогом оплаты услуг инкассации. В ведомстве пояснили, что специалисты управления данные услуги не предоставляют и сбором финансовых средств не занимаются. Информацию уже направили в правоохранительные органы.
Напомним, это уже не первый случай мошенничества под видом специалистов Роспотребнадзора. Один из них фиксировали в начале этого года.