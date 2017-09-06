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08:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске вновь активизировались лже-сотрудники Роспотребнадзора

Неделя богатая на новые виды мошенничества. В Новосибирске вновь активизировались псевдо сотрудники Роспотребнадзора.

Неизвестные требуют с граждан деньги, под предлогом оплаты услуг инкассации. В ведомстве пояснили, что специалисты управления данные услуги не предоставляют и сбором финансовых средств не занимаются. Информацию уже направили в правоохранительные органы.

Напомним, это уже не первый случай мошенничества под видом специалистов Роспотребнадзора. Один из них фиксировали в начале этого года.

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