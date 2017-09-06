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10:17 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже ночью дотла сгорел грузовой автомобиль

Около четырех часов утра среды, 6 сентября 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании в Железнодорожном районе Воронежа на автодороге «Дон». Горел автомобиль.

Источник: Новости Воронежа

«Пожар удалось ликвидировать в 4:35 утра», — отметили в МЧС.

Пострадавших нет, однако огонь уничтожил грузовой автомобиль.
В тушении пожара принимали участие девять сотрудников МЧС и три единицы техники. Теперь предстоит установить причину возгорания.

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