В Воронеже ночью дотла сгорел грузовой автомобиль
Около четырех часов утра среды, 6 сентября 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании в Железнодорожном районе Воронежа на автодороге «Дон». Горел автомобиль.
Около четырех часов утра среды, 6 сентября 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании в Железнодорожном районе Воронежа на автодороге «Дон». Горел автомобиль.
«Пожар удалось ликвидировать в 4:35 утра», — отметили в МЧС.
Пострадавших нет, однако огонь уничтожил грузовой автомобиль.
В тушении пожара принимали участие девять сотрудников МЧС и три единицы техники. Теперь предстоит установить причину возгорания.