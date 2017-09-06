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09:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Курганской области в ДТП погиб регулировщик из Татарстана

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Катайском районе в аварии погиб 50-летний житель Татарстана, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

ДТП произошло накануне утром на 138-м километре трассы Екатеринбург — Курган. 34-летний житель Екатеринбурга за рулем «Мазды», двигаясь по участку, на котором велись дорожные работы, сбил работника дорожной организации, осуществлявшего на участке регулирование движения. Затем иномарка влетела в стоящий «КамАЗ».

В результате пострадавший скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства ДТП выясняются.

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