В Курганской области в ДТП погиб регулировщик из Татарстана
(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Катайском районе в аварии погиб 50-летний житель Татарстана, сообщает
(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Катайском районе в аварии погиб 50-летний житель Татарстана, сообщает
ДТП произошло накануне утром на 138-м километре трассы Екатеринбург — Курган. 34-летний житель Екатеринбурга за рулем «Мазды», двигаясь по участку, на котором велись дорожные работы, сбил работника дорожной организации, осуществлявшего на участке регулирование движения. Затем иномарка влетела в стоящий «КамАЗ».
В результате пострадавший скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства ДТП выясняются.