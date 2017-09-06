Таможня берет добро: кого еще будут судить за взятки на границе?

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Суд Партизанского района Минска во вторник вынес приговор 11 фигурантам дела о взятках на Ошмянской таможне — они получили от пяти до 11,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях колонии усиленного режима.

Всего по делу о взятках на Ошмянской таможне проходит около 60 человек. Однако было принято решение не объединять эти дела в одно судебное производство. Поэтому дела в отношении ошмянских таможенников слушались и продолжают рассматриваться в разных судах.

С чего все началось

Весной 2015 года сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 бывших и действующих сотрудников таможенного поста «Каменный Лог» на границе с Литвой. КГБ Беларуси возбудил пять уголовных дел.

О массовом задержании руководителей Ошмянской таможни общественность узнала от президента Александра Лукашенко. Об этом он заявил в начале апреля 2015 года на совещании с силовиками. Резонансное дело вело следственное управление КГБ. В тот день по белорусскому телевидению показали оперативные съемки, как на квартире у основного фигуранта дела под ванной оперативники обнаружили около двух миллионов долларов.

«Мне представили фотографии при обыске сотрудников — это ужас! Это огромная комната, полностью выложенная пачками купюр по 10 тысяч долларов каждая — там шагу ступить негде», — сказал Лукашенко. По его словам, полученная таможенниками прибыль оценивалась в нескольких миллионов долларов.

Президент потребовал, чтобы нанесенный государству ущерб виновные возместили не меньше чем в трехкратном, а то и пятикратном размере.

Как выяснилось в ходе следствия, взятки таможенники получали за то, что пропускали фуры со срезанными цветами. Такса за одну фуру составляла 200−250 долларов в разные годы. Преступная схема действовала с 2010 по 2015 годы.

Однако взятки брались не только за цветы.

В конце декабря 2016 года постановлением приговора завершилось слушание уголовного дела в отношении бывшего начальника Ошмянской таможни Ивана Неверкевича, который занимал руководящий пост на момент совершения коррупционных преступлений.

Он был приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет, с лишением специального звания государственного советника таможенной службы 3 ранга. Отбывать наказание Неверкевич должен в колонии усиленного режима.

Суд также постановил взыскать с обвиняемого в доход государства 12,5 тысяч долларов и госпошлину, составившую более 11,2 миллиона рублей (до деноминации).

Между тем, белорусские суды в конце 2016 года приступили к рассмотрению дел в отношении других фигурантов дела.

Минский областной суд: предприниматель из Литвы и дама

«Верхушку» преступной группировки судили в Минском областном суде — судебные слушания в отношении 12 лиц начались 5 декабря 2016 года. Фигуранты этого дела обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430; ч. 2 ст. 431; ч. 3 ст. 425 УК РБ.

Бывшие руководители Ошмянской таможни были признаны виновными в создании и руководстве организованной преступной управляемой устойчивой группой для совместной противоправной деятельности.

Согласно приговору суда, уроженец Баку и бывший руководитель Ошмянской таможни, ушедший впоследствии в бизнес Гарник Сарумянц получил самый большой срок: 11,6 лет усиленного режима с конфискацией имущества. По версии государственного обвинения, именно он был автором схемы, которую вскрыли оперативники КГБ, именно у него дома под ванной были обнаружены около двух миллионов долларов.

Согласно стороне государственного обвинения, основной фигурант Сарумянц предложил подчиненным и коллегам брать взятки за беспрепятственный пропуск через белорусскую таможню и границу большегрузных автомобилей, которые везли грузы из Литвы в Москву, другие города России и Казахстан.

Следствие пришло к выводу, что таможенники не проводили допконтроль большегрузов, которые перевозили цветы, а также скоропортящиеся продукты из Евросоюза на территорию Таможенного союза.

Бывший начальник отдела обвиняемая Марина Мороз получила шесть лет лишения свободы, она была взята под стражу прямо в зале суда. До этого к ней была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

На стадии судебного следствия она погасила ущерб в сумме почти 120 тысяч долларов.

Меньше всех получил литовский бизнесмен Артур Тураев, которому дали штраф 23 тысячи долларов, он был освобожден в зале суда. У литовского бизнесмена был двойной праздник — ему исполнилось 30 лет. Выйдя на свободу, он заявил журналистам, что доволен приговором в отношении себя, а также сказал, что в СИЗО не чувствовал себя иностранцем.

Бизнесмен из Беларуси Павел Ревако был приговорен к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение — к так называемой «домашней химии».

Фрунзенский суд: мопед и ружья в доход государства

С 1 ноября 2016 года суд Фрунзенского района начал рассмотрение уголовного дела по обвинению 11 лиц в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК.

Рассмотрение дела длилось около года, обвиняемыми стали 16 человек, из которых большинство — бывшие ошмянские таможенники, все они работали на руководящих должностях данной таможни.

11 бывших сотрудников пункта пропуска «Каменный Лог» 29 августа признали виновными по ч. 3 ст. 430 УК «Получение взятки в особо крупном размере». Пятерых обвиняемых приговорили к 5 годам лишения свободы, одного — к 5,5 годам, еще пятерых — к шести годам. Итого — 60,5 лет на всех. Отбывать наказание они будут в колонии усиленного режима.

Таможенники также обязаны выплатить деньги в доход государства. Суммы разные: от 400 до 25 тысяч рублей. У фигурантов дела конфискованы: мопед, прицеп, 6 ружей, гараж, автомобили «Хонда», «Ситроен С5», «Ауди А4», деньги на счетах, валюта. На квартиры и дома отдельных фигурантов наложен арест до тех пор, пока они не погасят ущерб.

Партизанский суд: сотрудники таможни и краевед Юркойть

С 18 ноября 2016 года суд Партизанского района начал судебное разбирательство по уголовному делу в отношении 11 лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК. Во вторник 5 сентября суд вынес приговор по резонансному делу.

От пяти до 11,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях колонии усиленного режима получили 11 фигурантов дела о взятках на Ошмянской таможне,

Шесть из одиннадцати фигурантов дела ожидали приговора дома, находясь под домашним арестом. На суд они пришли с большими клетчатыми сумками.

Обвиняемые — инспекторы таможенного пункта «Каменных Лог». Среди них краевед из Островецкого района и рядовой инспектор Алесь Юркойть. Свою вину он не признал, приговора ожидал в СИЗО.

Согласно оглашенному приговору, все подсудимые признаны виновными по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси. Юркойтю и еще двоим его коллегам назначены наказания в виде семи лет лишения свободы. Шестерым назначали наказание в виде пяти лет лишения свободы, еще одному — 5,5. Наконец, Дмитрию Курневичу назначили наказание в виде 11,5 лет лишения свободы. Такой же срок получил в августе экс-начальник пункта таможенного оформления «Каменный Лог» Гарник Сарумянц.

Отбывать наказание бывшие инспекторы, осужденные во вторник Партизанским судом Минска, будут в колонии усиленного режима. Приговор также предусматривает конфискацию имущества, лишение звания и возмещение ущерба.

Приговор, оглашенный в Партизанском суде Минска, может быть обжалован или опротестован в Минском городском суде.

Заводской и Октябрьский суды: еще два процесса

Рассматриваются дела о коррупции в отношении сотрудников Ошмянской таможни и в судах Заводского и Октябрьского районов Минска.

Так, в Октябрьском районе Минска рассматривается с 10 ноября 2016 года уголовное дело по обвинению 13 лиц в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК. По делу состоялось 7 судебных заседаний. Государственными обвинителями оглашено обвинение. Судебное разбирательство продолжается. В ближайшее время должен быть постановлен приговор.

Также слушается дело и в Заводском суде Минска, приговор может быть вынесен в самом скором времени.

Дела региональные: взятки на таможнях в Гомеле и Могилеве

Однако не только суды Минска разбирают дела о коррупции среди сотрудников таможенных органов. Идут процессы в Гомеле и Могилеве.

Так, в Могилеве 18 августа началось рассмотрение дела в отношении 11 человек, из которых пятеро — сотрудники таможни. Предварительное судебное заседание состоялось 18 августа, в зале суда были лишь трое из пяти фигурантов дела — старшие инспекторы отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Денис Данилович, Сергей Бекешко и Сергей Бежелев.

Все трое признали свою вину в получении взятки и хищении, раскаялись, обязались содействовать следствию и возместить нанесенный ущерб.

За получение взятки будут судить также бывшего начальника отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Могилевской таможни Сергея Карпушенко. Еще одного сотрудника таможни, Сидоренко, обвиняют в получении взятки и хищении путем превышения служебных полномочий.

Все пятеро сотрудников таможни и еще трое обвиняемых находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.

В Гомеле на скамье подсудимых — организованная преступная группа из 18 человек. Большинство — бывшие сотрудники Гомельской таможни, а также представители коммерческих структур областного центра.

Обвиняемым инкриминируются взяточничество, злоупотребление служебными полномочиями, мошенничество и посредничество во взяточничестве.