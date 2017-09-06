Житель Ирбита, протаранивший на машине кинотеатр в Екатеринбурге, арестован до ноября
Екатеринбург. 6 сентября.
Екатеринбург. 6 сентября.
«Арестован до 3 ноября включительно», — отметил собеседник агентства.
Как сообщалось, в понедельник около шести часов утра «УАЗ» протаранил вход киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге и загорелся. Площадь пожара составила 30 кв.м. Жертв нет.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершённое путем поджога). В качестве подозреваемого задержан 39-летний житель города Ирбита, который состоит на учете у психиатра.