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09:34 (мск), источник: Интерфакс

Житель Ирбита, протаранивший на машине кинотеатр в Екатеринбурге, арестован до ноября

Екатеринбург. 6 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Дениса Мурашова, задержанного за поджог киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Свердловского облсуда в среду.

«Арестован до 3 ноября включительно», — отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, в понедельник около шести часов утра «УАЗ» протаранил вход киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге и загорелся. Площадь пожара составила 30 кв.м. Жертв нет.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершённое путем поджога). В качестве подозреваемого задержан 39-летний житель города Ирбита, который состоит на учете у психиатра.

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