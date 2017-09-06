Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление, тут не о чем даже говорить»
Игорь Сечин считает, что в плане обвинений в адрес
Игорь Сечин считает, что в плане обвинений в адрес
Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконного вознаграждения. Сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал, погрузил в машину и сам уехал. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, это преступление, тут не о чем даже говорить.
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года на выходе из офиса «Роснефти» по подозрению в получении взятки в размере $2 млн.
По версии следствия, министр потребовал эти деньги за благополучную выдачу заключения о покупке «Роснефтью» пакета акций «Башнефти». В ходе заседания суда государственный обвинитель сообщил, что представители «Роснефти» написали заявление на имя главы ФСБ Александра Бортникова, а в оперативных мероприятиях участвовал сам Сечин. В частности, главе «Роснефти» было выдано записывающее устройство.
15 ноября 2016 года президент России Владимир Путин отстранил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.