Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление, тут не о чем даже говорить»

Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконного вознаграждения. Сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал, погрузил в машину и сам уехал. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, это преступление, тут не о чем даже говорить.

Игорь Сечин