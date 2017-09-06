В Перми было совершено нападение на офис микрозаймов

В полицию Кировского района поступило сообщение о разбойном нападении на офис микрозаймов. По предварительной информации, в помещение зашел неизвестный мужчина, который, угрожая 26-летней сотруднице предметом, похожим на пистолет, украл 69 тысяч рублей и скрылся.



Для поиска злоумышленника был задействован полицейский-кинолог со служебной собакой. Вскоре удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 45-летний житель Краснокамска.



По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.