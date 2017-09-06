В Перми было совершено нападение на офис микрозаймов
Преступление произошло в Кировском районе. Злоумышленнику удалось похитить почти 70 тысяч рублей, но вскоре подозреваемого задержали.
Преступление произошло в Кировском районе. Злоумышленнику удалось похитить почти 70 тысяч рублей, но вскоре подозреваемого задержали.
В полицию Кировского района поступило сообщение о разбойном нападении на офис микрозаймов. По предварительной информации, в помещение зашел неизвестный мужчина, который, угрожая 26-летней сотруднице предметом, похожим на пистолет, украл 69 тысяч рублей и скрылся.
Для поиска злоумышленника был задействован
По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело, пишет