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10:07 (мск), источник: Новости Перми

В Перми было совершено нападение на офис микрозаймов

Преступление произошло в Кировском районе. Злоумышленнику удалось похитить почти 70 тысяч рублей, но вскоре подозреваемого задержали.

В полицию Кировского района поступило сообщение о разбойном нападении на офис микрозаймов. По предварительной информации, в помещение зашел неизвестный мужчина, который, угрожая 26-летней сотруднице предметом, похожим на пистолет, украл 69 тысяч рублей и скрылся.

Для поиска злоумышленника был задействован полицейский-кинолог со служебной собакой. Вскоре удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 45-летний житель Краснокамска.

По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

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