На ул. Потемкина автомобиль попал в ДТП и перевернулся на крышу

На ул. Потемкина автомобиль попал в ДТП и перевернулся на крышу

В Калининграде произошло ДТП с участием двух авто, в результате которого одна легковушка перевернулась. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».