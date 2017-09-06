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10:00 (мск), источник: Новый Калининград

На ул. Потемкина автомобиль попал в ДТП и перевернулся на крышу

В Калининграде произошло ДТП с участием двух авто, в результате которого одна легковушка перевернулась. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».

Как уточняют очевидцы, авария случилась на ул. Потемкина.

По предварительным данным, перевернувшийся на крышу автомобиль — такси.

«Таксист не виноват. Его не пропустили. Второй виновник стоит дальше по Потемкина», — пишут очевидцы.

О пострадавших ничего не сообщается. Также неизвестно, находились ли в такси пассажиры в момент ДТП.

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