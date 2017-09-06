На ул. Потемкина автомобиль попал в ДТП и перевернулся на крышу
В Калининграде произошло ДТП с участием двух авто, в результате которого одна легковушка перевернулась. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».
В Калининграде произошло ДТП с участием двух авто, в результате которого одна легковушка перевернулась. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».
Как уточняют очевидцы, авария случилась на ул. Потемкина.
По предварительным данным, перевернувшийся на крышу автомобиль — такси.
«Таксист не виноват. Его не пропустили. Второй виновник стоит дальше по Потемкина», — пишут очевидцы.
О пострадавших ничего не сообщается. Также неизвестно, находились ли в такси пассажиры в момент ДТП.