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09:45 (мск), источник: БЕЛТА

Норвежская яхта села на мель в Дубровенском районе

6 сентября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Норвежская яхта села на мель на реке Днепр в Дубровенском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

Вечером 5 сентября дубровенским спасателям поступило сообщение о судне, севшем на мель на Днепре вблизи деревни Бурая. Яхта села на мель в 10 м от берега. Судно длинной 10 м и весом 6 т принадлежит гражданину Норвегии. На борту находились трое мужчин — все граждане Норвегии (один из них говорит на русском языке).

Со слов иностранцев, они двигались по реке со стороны Смоленска в направлении Турции через Украину и Черное море.

«От предложенной им еды, одежды и места ночлега отказались, сославшись на то, что все необходимые условия и продукты питания у них есть», — отметила Марина Фандо.

Было принято решение проводить снятие яхты с мели в светлое время суток. Сейчас ведутся подготовительные работы, иностранные граждане чувствуют себя хорошо.

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