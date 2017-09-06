Норвежская яхта села на мель в Дубровенском районе

Вечером 5 сентября дубровенским спасателям поступило сообщение о судне, севшем на мель на Днепре вблизи деревни Бурая. Яхта села на мель в 10 м от берега. Судно длинной 10 м и весом 6 т принадлежит гражданину Норвегии. На борту находились трое мужчин — все граждане Норвегии (один из них говорит на русском языке).

Со слов иностранцев, они двигались по реке со стороны Смоленска в направлении Турции через Украину и Черное море.

«От предложенной им еды, одежды и места ночлега отказались, сославшись на то, что все необходимые условия и продукты питания у них есть», — отметила Марина Фандо.