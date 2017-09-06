В Приморье детей покусали дикие осы

Инцидент произошел в поселке Дунай, Фокинский городской округ. В медпункт обратились родители двух детей 9−10 лет с сообщением о том, что их детей покусали осы. Всего пострадали четверо детей 9−10 лет. У каждого ребенка насчитали более 20 укусов в районе спины и головы. Медики Дуная оказали ребятам первую помощь и отправили в больницу города Фокино.