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10:13 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье детей покусали дикие осы

​Четверо детей получили более 20 укусов.

Четверо детей подверглись нападению диких ос, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в поселке Дунай, Фокинский городской округ. В медпункт обратились родители двух детей 9−10 лет с сообщением о том, что их детей покусали осы. Всего пострадали четверо детей 9−10 лет. У каждого ребенка насчитали более 20 укусов в районе спины и головы. Медики Дуная оказали ребятам первую помощь и отправили в больницу города Фокино.

На этом «приключения» жителей Дуная не окончились. В Фокино врачи отказались принимать ребят, ссылаясь на то, что рабочий день вот-вот закончится, и все разойдутся. Медики посоветовали отправить детей в Находку. Так и не получив помощи, родители и дети отправились домой.

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