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10:44 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде утром 6 сентября иномарка сбила женщину

В среду, 6 сентября, в Волгограде на улице Куйбышева в Красноармейском районе под колеса «Опеля» под управлением 29-летнего водителя попала 36-летняя женщина, сообщает ВДТВ со ссылкой на соцсети.

Свидетели сообщили о ДТП в известной группе в соцсети, автомобиль сбил волгоградку на пешеходном переходе.

Свидетели сообщают, что женщина получила травму головы. На место ДТП прибыли скорая и полиция. Подробности аварии уточняются.

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