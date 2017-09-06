В Волгограде утром 6 сентября иномарка сбила женщину
В среду, 6 сентября, в Волгограде на улице Куйбышева в Красноармейском районе под колеса «Опеля» под управлением 29-летнего водителя попала 36-летняя женщина, сообщает ВДТВ со ссылкой на соцсети.
В среду, 6 сентября, в Волгограде на улице Куйбышева в Красноармейском районе под колеса «Опеля» под управлением 29-летнего водителя попала 36-летняя женщина, сообщает ВДТВ со ссылкой на соцсети.
Свидетели сообщили о ДТП в известной группе в соцсети, автомобиль сбил волгоградку на пешеходном переходе.
Свидетели сообщают, что женщина получила травму головы. На место ДТП прибыли скорая и полиция. Подробности аварии уточняются.