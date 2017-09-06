Сотрудник примэрии пойман на взятке
Сотрудник примэрии Кишинева, специалист альтернативной гражданской службы претуры сектора Рышкановка, был допрошен офицерами НЦБК и прокурорами по делу о пассивной коррупции.
Сотрудник примэрии Кишинева, специалист альтернативной гражданской службы претуры сектора Рышкановка, был допрошен офицерами НЦБК и прокурорами по делу о пассивной коррупции.
Согласно материалам следствия, чиновник вымогал и получил 12 000 леев от родственников молодого человека под предлогом организации его гражданской службы и последующего оформления военного билета, так как молодой человек отказался от прохождения военной службы.
В результате специальных следственных действий и мер уголовного преследования мужчина был признан подозреваемым и взят под стражу на 72 часа. На имя подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 324 п. 1 Уголовного кодекса Республики Молдова. Е.
сли его вина доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 6 000 условных единиц. В то же время он может быть лишен права занимать определенные публичные должности сроком от 5 до 10 лет.