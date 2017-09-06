Сотрудник примэрии пойман на взятке

Источник: Noi.md

Согласно материалам следствия, чиновник вымогал и получил 12 000 леев от родственников молодого человека под предлогом организации его гражданской службы и последующего оформления военного билета, так как молодой человек отказался от прохождения военной службы.

В результате специальных следственных действий и мер уголовного преследования мужчина был признан подозреваемым и взят под стражу на 72 часа. На имя подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 324 п. 1 Уголовного кодекса Республики Молдова. Е.