Предполагаемый поджигатель ККТ «Космос» в Екатеринбурге пройдет судебную психиатрическую экспертизу

Об этом Накануне.RU сообщили в региональном Следственном комитете.

Напомним, ранним утром 4 сентября автомобиль протаранил входную группу ККТ «Космос» и загорелся. Водитель после столкновения выскочил из авто и кинул в машину бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, после чего скрылся, но вскоре был задержан. Пожар удалось оперативно потушить, жертв и пострадавших нет.

Подозреваемым оказался 39-летний житель Ирбита по имени Денис М.: оказалось, что он состоит на учете у психиатра. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Мужчине уже предъявили обвинение и заключили под стражу — ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«В настоящее время органами регионального СКР по уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы. Выясняются причины и мотивы совершенного преступления. Допрошен ряд свидетелей, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. С учетом того, что задержанный, который, по имеющимся сведениям, состоял на учете у психиатра, дает путанные и не вполне адекватные показания, также планируется назначить и провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении обвиняемого — после сбора всех необходимых документов», — отметили в ведомстве.