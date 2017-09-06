Предполагаемый поджигатель ККТ «Космос» в Екатеринбурге пройдет судебную психиатрическую экспертизу
Мужчина, которому предъявлено обвинение в поджоге киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге, пройдет судебную психиатрическую экспертизу.
Мужчина, которому предъявлено обвинение в поджоге киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге, пройдет судебную психиатрическую экспертизу.
Об этом Накануне.RU сообщили в региональном Следственном комитете.
Напомним, ранним утром 4 сентября автомобиль протаранил входную группу ККТ «Космос» и загорелся. Водитель после столкновения выскочил из авто и кинул в машину бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, после чего скрылся, но вскоре был задержан. Пожар удалось оперативно потушить, жертв и пострадавших нет.
Подозреваемым оказался 39-летний житель Ирбита по имени Денис М.: оказалось, что он состоит на учете у психиатра. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Мужчине уже предъявили обвинение и заключили под стражу — ему грозит до пяти лет лишения свободы.
«В настоящее время органами регионального СКР по уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы. Выясняются причины и мотивы совершенного преступления. Допрошен ряд свидетелей, назначена судебная
Напомним, опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что произошедшее в Екатеринбурге является терактом. Этого же мнения придерживаются и в Госдуме.