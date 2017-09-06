В Волгограде директор фирмы не выплатил капитану зарплату в 100 000 рублей
Директор фирмы, специализирующейся на речных и морских грузоперевозках, задолжал своему подчиненному
Директор фирмы, специализирующейся на речных и морских грузоперевозках, задолжал своему подчиненному
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, начиная с декабря 2016 года и на протяжении полугода генеральный директор предприятия не выплачивал заработную плату своему подчиненному, несмотря на то, что деньги у фирмы на это имелись. Как выяснили следователи, только в 2017 году на счета организации поступило более 35 миллионов рублей, однако, тратилась эта сумма на иные нужды.
Только на стадии процессуальной проверки коммерсант погасил долг, выплатив причитающиеся механику деньги в полном объеме.