В Волгограде директор фирмы не выплатил капитану зарплату в 100 000 рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, начиная с декабря 2016 года и на протяжении полугода генеральный директор предприятия не выплачивал заработную плату своему подчиненному, несмотря на то, что деньги у фирмы на это имелись. Как выяснили следователи, только в 2017 году на счета организации поступило более 35 миллионов рублей, однако, тратилась эта сумма на иные нужды.