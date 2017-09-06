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11:22 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде директор фирмы не выплатил капитану зарплату в 100 000 рублей

Директор фирмы, специализирующейся на речных и морских грузоперевозках, задолжал своему подчиненному капитану-механику более 100 000 рублей в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, начиная с декабря 2016 года и на протяжении полугода генеральный директор предприятия не выплачивал заработную плату своему подчиненному, несмотря на то, что деньги у фирмы на это имелись. Как выяснили следователи, только в 2017 году на счета организации поступило более 35 миллионов рублей, однако, тратилась эта сумма на иные нужды.

Только на стадии процессуальной проверки коммерсант погасил долг, выплатив причитающиеся механику деньги в полном объеме.

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