Интернет-магазин по продаже копий сумок известных брендов закрыт по требованию нижегородской прокуратуры

Согласно информации, в ходе проверки был установлен факт продажи на одном из сайтов в «интернет-магазине» копий сумок известных торговых марок (таких как Dior, Prada, Chanel) вне официальных точек продаж по заниженной стоимости.

В связи с тем, что такая информация вводит потребителей услуг и потенциальных покупателей в заблуждение, прокуратура направила в суд заявление о необходимости признать размещенную в «интернет-магазине» информацию запрещенной.

Суд требование надзорного ведомства удовлетворил и признал информацию запрещенной.