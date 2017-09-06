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10:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

Интернет-магазин по продаже копий сумок известных брендов закрыт по требованию нижегородской прокуратуры

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, прокуратурой Сосновского района была проведена проверка исполнения законодательства об обороте легкой промышленности.

Согласно информации, в ходе проверки был установлен факт продажи на одном из сайтов в «интернет-магазине» копий сумок известных торговых марок (таких как Dior, Prada, Chanel) вне официальных точек продаж по заниженной стоимости.

В связи с тем, что такая информация вводит потребителей услуг и потенциальных покупателей в заблуждение, прокуратура направила в суд заявление о необходимости признать размещенную в «интернет-магазине» информацию запрещенной.

Суд требование надзорного ведомства удовлетворил и признал информацию запрещенной.

Ранее сообщалось, что почти 130 тысяч единиц контрафактной продукции было выявлено в субъектах ПФО в I квартале 2017 года. Чаще всего производили подделки запчастей для автомобилей, алкогольную продукцию и тару для пищевой продукции.

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