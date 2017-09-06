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10:45 (мск), источник: Zakon.kz

Пропавшая в Алматы 18-летняя Арип Назерке найдена мертвой

Пропавшая в Алматы 18-летняя Арип Назерке найдена мертвой, передает Zakon.kz. Информацию о том, что девушка погибла, распространили в соцсетях.

Источник: Zakon.kz

Напомним, что Назерке пропала 10 июля в Алматинской области.

Девушка вышла из дома в поселке Туздыбастау Талгарского района и не вернулась. Несмотря на то, что пропала она в области, поисками занималась полиция Алматы, так как ее родные были уверены, что девушка направилась в город.

Два месяца велись поиски девушки. Ее мама записала видеообращение, в котором просила дочь вернуться домой, а если ее кто-то удерживает насильно, просила вернуть без уголовного преследования.

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