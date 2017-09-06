Пропавшая в Алматы 18-летняя Арип Назерке найдена мертвой
Пропавшая в Алматы 18-летняя Арип Назерке найдена мертвой, передает Zakon.kz. Информацию о том, что девушка погибла, распространили в соцсетях.
Пропавшая в Алматы 18-летняя Арип Назерке найдена мертвой, передает Zakon.kz. Информацию о том, что девушка погибла, распространили в соцсетях.
Напомним, что Назерке пропала 10 июля в Алматинской области.
Девушка вышла из дома в поселке Туздыбастау Талгарского района и не вернулась. Несмотря на то, что пропала она в области, поисками занималась полиция Алматы, так как ее родные были уверены, что девушка направилась в город.
Два месяца велись поиски девушки. Ее мама записала