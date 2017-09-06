В Красноармейском районе иномарка залетела под грузовик
В Красноармейском районе (Челябинская область) иномарка залетела под грузовик. Виновник аварии погиб на места.
В Красноармейском районе (Челябинская область) иномарка залетела под грузовик. Виновник аварии погиб на места.
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня, 6 сентября, рано утром. На 36 километре автодороги «Челябинск-Новосибирск» Красноармейского района произошло столкновение грузового автомобиля «Volvo» и легкового автомобиля «Lexus». Об этом рассказали в региональном Главке.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля по неустановленным обстоятельствам совершил выезд на полосу встречного движения.
Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, а второй водитель получил легкие телесные повреждения.
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.