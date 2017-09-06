Жителю Ирбита, арестованному за поджог кинотеатра в Екатеринбурге, грозит до пяти лет колонии — СКР
Екатеринбург. 6 сентября.
Екатеринбург. 6 сентября.
По версии следствия, утром 4 сентября мужчина за рулем автомобиля «УАЗ» въехал во входную группу киноконцертного театра на улице Дзержинского, после чего бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в свою машину и скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.
Обвинение предъявлено по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога), которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
По уголовному делу следователи уже допросили ряд свидетелей, назначили судебную
Как сообщалось, в понедельник около шести часов утра «УАЗ» протаранил вход киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге и загорелся. Площадь пожара составила 30 кв.метров. В качестве подозреваемого был задержан 39-летний житель города Ирбита Денис Мурашов, который состоит на учете у психиатра.
В среду он был арестован до 3 ноября.