Жителю Ирбита, арестованному за поджог кинотеатра в Екатеринбурге, грозит до пяти лет колонии — СКР

По версии следствия, утром 4 сентября мужчина за рулем автомобиля «УАЗ» въехал во входную группу киноконцертного театра на улице Дзержинского, после чего бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в свою машину и скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога), которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

По уголовному делу следователи уже допросили ряд свидетелей, назначили судебную пожарно-техническую экспертизу. С учетом того, что задержанный, который по имеющимся сведениям, состоял на учете у психиатра, дает путанные и не вполне адекватные показания, планируется провести судебную психиатрическую экспертизу, отметили в СКР.

Как сообщалось, в понедельник около шести часов утра «УАЗ» протаранил вход киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге и загорелся. Площадь пожара составила 30 кв.метров. В качестве подозреваемого был задержан 39-летний житель города Ирбита Денис Мурашов, который состоит на учете у психиатра.