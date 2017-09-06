Скончалась еще одна жертва массового ДТП на Ейском шоссе в Краснодаре

О тяжелой автоаварии, произошедшей вечером 30 августа на 4-м километре Ейского шоссе в пригороде Краснодара, недалеко от остановки «Лекраспром», ранее сообщал «Югополис».

16-летний местный житель (ранее ошибочно сообщалось, что ему 17 лет), управляя автомобилем Nissan, при перестроении столкнулся с автомобилем Kia под управлением 36-летнего местного жителя, движущимся в попутном направлении. После столкновения Kia врезался в отбойник, а Nissan наехал на остановку общественного транспорта, где находились люди.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 19-летний пассажир Nissan, находившийся на переднем сиденье. В медучреждения были доставлены водители обоих автомобилей, 2 несовершеннолетние пассажирки Nissan и 3 пешехода, стоявшие в момент аварии на остановке. Еще одна девушка, стоявшая на остановке, в момент наезда успела отскочить и впоследствии дала показания полиции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jyH96nu6u-A?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщил «Югополису» официальный представитель УМВД РФ по городу Краснодару Артем Коноваленко, по предварительным данным, виновником аварии является несовершеннолетний юноша, находившийся за рулем Nissan — он не предоставил преимущество другому автомобилю при перестроении. Допросить его в настоящий момент невозможно — он находится без сознания. Опрошены другие участники и свидетели аварии, а также 36-летняя владелица Nissan, жительница поселка Березового давшая подростку ключи от автомобиля.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ. Его ведет следователь отдела полиции Прикубанского округа Краснодара. Назначено проведение экспертиз.