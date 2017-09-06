В Ростове задержали обманувших 20 человек телефонных мошенников
Полиция задержала двух подозреваемых в мошенничестве с использованием телефонной связи, сообщает
Полиция задержала двух подозреваемых в мошенничестве с использованием телефонной связи, сообщает
По версии силового ведомства, 41-летний ранее неоднократно судимый волгоградец и его 22-летний сын звонили на ростовские номера телефонов. Подозреваемые представлялись собеседнику его знакомыми и рассказывали, что их якобы за нарушение остановил инспектор ГИББД.
Войдя в доверие, они просили перевести деньги за освобождение от ответственности. Им требовались суммы в пределах 30 тысяч рублей. После того, как деньги зачислялись на счет, подозреваемые сразу же избавлялись от
Оперативникам известно о 20 потерпевших. Однако не исключено, что обманутых значительно больше. Оба задержанных сознались. При обыске полицейские изъяли у них компьютерную технику, банковские карты, телефоны и