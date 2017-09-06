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11:14 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове задержали обманувших 20 человек телефонных мошенников

Полиция задержала двух подозреваемых в мошенничестве с использованием телефонной связи, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Волгоградской области.

По версии силового ведомства, 41-летний ранее неоднократно судимый волгоградец и его 22-летний сын звонили на ростовские номера телефонов. Подозреваемые представлялись собеседнику его знакомыми и рассказывали, что их якобы за нарушение остановил инспектор ГИББД.

Войдя в доверие, они просили перевести деньги за освобождение от ответственности. Им требовались суммы в пределах 30 тысяч рублей. После того, как деньги зачислялись на счет, подозреваемые сразу же избавлялись от SIM-карты.

Оперативникам известно о 20 потерпевших. Однако не исключено, что обманутых значительно больше. Оба задержанных сознались. При обыске полицейские изъяли у них компьютерную технику, банковские карты, телефоны и SIM-карты. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», предполагающей наказание до пяти лет лишения свободы.

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